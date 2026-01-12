Toluca vence a Atlas y acecha liderato en el arranque del Clausura 2026

Toluca, que en el Apertura 2025 tuvo un torneo histórico, quiere nuevamente pelear por el título de la Liga MX Femenil y por ahora ha comenzado con el pie derecho el Clausura 2026. Con dos victorias consecutivas, la segunda este lunes ante Atlas en el cierre de la Jornada 2.

Las dirigidas por Patrice Lair se impusieron 2-0 en casa y llegaron a seis puntos para colocarse terceras en la clasificación, solo por detrás de Rayadas de Monterrey y Pachuca, que las superan en goles. Mientras que las rojinegras no han sumado puntos y están en el sitio 15.

Toluca tiene dos victorias consecutivas en este inicio del torneo | IMAGO 7

Itzel Muñoz comanda victoria de Toluca

Luego de una primera mitad apretada en la cual el marcador no se movió, Itzel Muñoz necesitó solo seis minutos para liquidar el partido. La delantera ingresó al campo al 59' en lugar de Yaneisy Rodríguez y diez minutos más tarde puso el primero de su cuenta individual.

En un violento centro de Faustine Robert, Muñoz -que se vio sorprendida por el balón- alcanzó a controlar de pecho y, aunque se adelantó mucho la bola, llegó antes que las defensas para definir sobre la salida de Camila Vázquez. Fue su primer gol del torneo y segundo con el primer equipo de Toluca.

El doblete llegó al 76' tras un grave error en la salida por parte de la zaga rojinegra. Vázquez buscó a la capitana Dirce Delgado para salir jugando, pero la defensa le regresó el balón a la portera y dejó corto el pase. Eugenie Le Sommer punteó dentro del área chica y Muñoz no tuvo más que empujar el balón al fondo de la red.

Itzel Muñoz fue la figura del partido | IMAGO 7

¿Cuándo es el próximo partido de Toluca y Atlas en la Liga MX Femenil?

La Jornada 3 del Clausura 2026 está programada para comenzar el viernes 16 de enero con cinco partidos, uno de ellos el de las rojinegras ante Xolas de Tijuana. Las fronterizas no han ganado en lo que van del certamen, con una derrota y un empate, este último contra América en la Jornada 2, por lo que no serán rival sencillo en el partido programado a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Mientras que al equipo escarlata le toca abrir telón en la actividad sabatina, como visitante contra Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. La Franja cayó contra Rayadas de Monterrey en la Jornada 1 y en este segunda fecha no jugó, porque se reprogramó su encuentro frente a Tigres. El partido contra Toluca está agendado para el sábado 17 de enero a las 12:00 horas.