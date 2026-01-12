Los mejores fichajes de la Liga MX Femenil para el Clausura 2026

El regreso de una figura goleadora y fichajes entre clubes se llevaron los reflectores en este mercado de invierno

Ana Patricia Spíndola Andrade
12 de Enero de 2026

Ya se fueron dos jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, pero los clubes todavía siguen moviendo sus piezas. Será hasta principios de febrero que cierre el periodo de registros en la categoría, por lo que los equipos tienen oportunidad de reforzarse más. 

Por ahora, ya ha habido varios movimientos interesantes. Si bien no fueron bombazos como en su momento Jennifer Hermoso o Lucía García, sí han sido contrataciones que generan altas expectativas. A nivel local, varios clubes realizaron movimientos interesantes, con traspasos entre sí; mientras que a nivel internacional, América y Tigres destacaron nuevamente con fichajes brasileños. 

En el caso de las Águilas, trajeron a la defensa Isa Haas, procedente de Cruzeiro en una operación cercana a los 600 mil dólares, lo que la deja como la segunda venta más grande en la historia del futbol femenil de Brasil. Lamentablemente, la zaguera recibió un duro golpe en la cara en la Jornada 2 y estará fuera de actividad unos días porque tuvo que operarse de la fractura nasal. 

Isa Haas es uno de los refuerzos más destacados del Clausura 2026
Isa Haas es uno de los refuerzos más destacados del Clausura 2026 | MEXSPORT 

En cuanto a las Amazonas, actuales campeonas de la Liga MX Femenil, trajeron a Mariza Nascimiento, también defensa brasileña que presume haber ganado la Copa América Femenina 2025, la Copa Libertadores y el Brasileirao. Con su llegada, Tigres tratará de repetir nuevamente su campeonato en el torneo. 

Cruz Azul y Chivas también robaron reflectores 

Luego de un Apertura 2025 histórico, la dirección directiva de Cruz Azul decidió mantener la misma línea y concretó fichajes importantes. La llegada de Araceli Torres como lateral derecha será una incorporación clave para el esquema de Diego Testas, aunque la defensa llega solo en préstamo. 

También las cementeras trajeron de regreso a la nigeriana Uchenna Kanu, quien ya tiene experiencia en la liga por su etapa con Tigres. La atacante fue una pieza importante con las Amazonas y ahora complementará el ataque de la Máquina a lado de jugadoras como Aerial Chavarin, Ana Lu Martínez y Michaela Abam, esta última también refuerzo de este mercado de fichajes. 

Uchenna Kanu es uno de los refuerzos más destacados del certamen
Uchenna Kanu es uno de los refuerzos más destacados del certamen | IMAGO 7

Por su parte, el Rebaño fichó a Cristina Ferral para fortalecer la zaga, sobre todo luego de la salida de Cheli Torres. Junto con la defensa, también llegaron Jasmine Casarez y Mayra Pelayo para apuntalar el ataque; de hecho, la primera ya se estrenó en la Jornada 1 ante Atlético San Luis y por ello es uno de los fichajes que se robó reflectores. 

Mientras que FC Juárez, anterior equipo de Casarez, apostó por una experimentada jugadora como Mariana Cadena. Luego de pasar por Rayadas de Monterrey, América y Pachuca, la zaguera de 30 años ahora tratará de aportar liderazgo a las Bravas, que quieren clasificar a Liguilla por cuarto torneo al hilo. 

Los fichajes más destacados del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil 

  1. Isa Haas - América 
  2. Cristina Ferral - Chivas 
  3. Jasmine Casarez - Chivas 
  4. Araceli Torres - Cruz Azul 
  5. Uchenna Kanu - Cruz Azul 
  6. Mariana Cadena - FC Juárez 
  7. Ilana Izquierdo - Tigres
  8. Mariza Nascimiento - Tigres 
  9. Jaidy Gutiérrez - Puebla 
Jaidy Gutiérrez regresó a la Liga MX Femenil para defender los colores de la Franja
Jaidy Gutiérrez regresó a la Liga MX Femenil para defender los colores de la Franja | IMAGO 7

