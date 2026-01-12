Marcelo Flores encabeza el 11 ideal de la Jornada 1 del Clausura 2026

Aunque parecía que tardaría mucho en llegar, ya ha comenzado el torneo previo a la Copa del Mundo 2026, teniendo su Jornada 1 apenas en el segundo fin de semana del año.

Después de haber terminado, el equipo de la semana ha sido revelado, con información de Data Factory, estos son los 11 jugadores que se han destacado de mejor manera en el inicio del campeonato. Los equipos que más jugadores aportan son Chivas con tres, Necaxa y Toluca con dos cada uno.

Badaloni se queda con un puesto en los mejores delanteros | MexSport

Mejores jugadores de la primera jornada del Clausura

Comenzando por la portería, aparece uno de los dos jugadores que aporta el bicampeón Toluca: Hugo González, quien se mete a esta lista con un promedio de 8.5; inmediatamente aparece Daniel Aguirre de Chivas, quien con un gol ingresa al top con una media de 7.6; Agustín Oliveros es el primer futbolista de Necaxa que se queda con el puesto esta ocasión con 7.4; la defensa termina con Bryan Colula de León, sumando un gol en el torneo y un total de 7.0.

El mediocampo comienza con Denzell García de los Bravos de Juárez, entregando uno de los promedios más altos (8.3), seguido del más bajo, pues Agustín Palavecino, en su primer juego con Cruz Azul se queda con 6.7.

Posteriormente, llega el segundo jugador de Guadalajara en la lista, Efraín Álvarez con 6.9, terminando la mitad del campo con Helinho de Toluca y un 8.3 contundente para ocupar el lugar dentro del 11 ideal de la jornada.

El 'Otaku' es de los mejores también al ataque | MexSport

En la delantera los lugares se reparten así: Primero Armando González de Chivas con 7.3 después de haberse estrenado en casa con gol; después viene Tomás Badaloni de Necaxa con 7.4, pero sin duda, quien más destaca entre los atacantes, pero al mismo tiempo destaca entre todo el equipo, es Marcelo Flores de Tigres, con el promedio más alto después de haber sido el único jugador que marcó un doblete en el debut ante Atlético San Luis.

Semana de triple partido

Con motivo de los partidos de preparación de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026, la Liga MX tendrá tres partidos para cada equipo apenas en el inicio del torneo, por lo que los jugadores que han formado parte del 11 ideal apenas en este primer fin de semana de actividad, podrían enracharse y seguir en lo alto al menos una semana más.

Para Marcelo Flores, el objetivo de seguir con un buen ritmo se ve factible, ya que Tigres tendrá un par de partidos en casa, primero ante Pumas y posteriormente en contra de Toluca; en cuanto a Chivas, que aporta a tres jugadores a la lista, Juárez y Querétaro serán sus rivales, mientras que para el renovado Necaxa, Monterrey y Atlas, también con ambos duelos en casa, podría favorecerle dicha situación.