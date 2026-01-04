¡Zarpazo de campeonas! Tigres Femenil inicia el Clausura 2026 con victoria ante Necaxa

Las actuales campeonas de la Liga MX Femenil, Tigres, han comenzado de la mejor manera posible su aventura rumbo al bicampeonato después de vencer 1-4 a las Centellas del Necaxa en el Estadio Victoria como parte de la Jornada 1 del Clausura 2026.

La mejor del partido sin duda alguna fue Diana Ordoñez, quien anotó en cuatro ocasiones para encabezar de inmediato la tabla de goleo de este nuevo torneo; por parte de las locales, un autogol de Éve Perisset fue lo que hizo que se metieran al marcador, pero eso no fue suficiente y se han llevado la derrota en el inicio de la competencia.

Ordoñez fue la MVP del juego | Imago7

De la mano de la 12

Incluso después de haber anotado en cuatro ocasiones diferentes dentro del partido, Diana Ordiñez ya había sido noticia desde el principio del partido, pues apenas en los primeros 30 segundos del partido, la delantera de las Amazonas fue la autora del primer gol del juego y de las campeonas en la búsqueda del bicampeonato.

Aunque el partido tuvo un solo 'dueño', en realidad el trámite de la primera mitad acompañó un poco a las locales, quienes a pesar del gol de Ordoñez, tuvieron bastantes minutos de resistencia ante los embates ofensivos de su rival, pero todo se rompió en el minuto 39, cuando de nueva cuenta Ordoñez, pero esta vez quitándose a la portera en un mano a mano, anotó el segundo gol del partido.

Una sola protagonista del lado de las campeonas | Imago7

Fue en el segundo tiempo cuando las Centellas se quedaron muy cerca de generar un poco más de competencia, pues al 55', una jugada por la banda izquierda por parte de Karoll López, provocó que el balón fuera al poste, rebotando de inmediato para que Éve Perisset metiera un completamente inesperado autogol, dejando a Necaxa a solo un gol del empate.

Pero todo cambió al minuto 76, pues por tercera ocasión en el compromiso Diana Ordoñez se 'despachó' con otro gol, el cual la dejaba ya sin duda alguna como la mejor goleadora en apenas la primera jornada del torneo, pero aún faltaba una más, pues antes de salir del campo, al minuto 86, la multigoleadora abandonó el campo para dejar su lugar a María Elizondo.

¿Qué sigue para ambos equipos?

Tras la primera victoria del torneo, Tigres tendrá que ir a la segunda fecha para medirse a Puebla, mientras que Necaxa tendrá que enfrentar un partido aún más complicado al medirse a Rayadas de Monterrey.

Gran primer partido del 2026 | Imago7

El primer lugar indiscutiblemente es de las Amazonas, mientras que las Centellas tendrán que esperar a que haya una goleada más fuerte para no compartir el fondo de la tabla con Querétaro, que también perdió ante Pumas en el inicio de este nuevo torneo.