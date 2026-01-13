OFICIAL: América firma a estrella de Brasil para reforzar la delantera

El Club América Femenil ha confirmado la incorporación de la delantera brasileña Geyse Ferreira como refuerzo para el actual torneo Clausura 2026. La noticia se dio a conocer a través de las plataformas oficiales del equipo, donde se le dio la bienvenida a la jugadora que se une a las filas azulcremas de manera definitiva.

Geyse Ferreira, exjugadora del Manchester United | IG: geyse_ferreira

La futbolista de 27 años llega a la institución tras su paso por el Manchester United de Inglaterra, club que negoció su salida permanente hacia el fútbol mexicano. Geyse cuenta con trayectoria en el fútbol europeo, habiendo formado parte anteriormente del FC Barcelona antes de su llegada a la liga inglesa en 2023.

En su etapa más reciente durante el año 2025, Ferreira se desempeñó en la NWSL de Estados Unidos con el Gotham FC bajo un esquema de préstamo. Durante su estancia en el equipo neoyorquino, formó parte del plantel que obtuvo los títulos de liga y de la Concacaf Champions Cup W.

De acuerdo con reportes previos a la oficialización, su traspaso desde el Manchester United permite al club inglés liberar una de sus fichas salariales más elevadas.

La llegada de la seleccionada brasileña se produce una vez iniciado el torneo Clausura 2026, con el objetivo de apuntalar la zona ofensiva del equipo. Este movimiento se suma a otros refuerzos internacionales que el Club América ha anunciado para la presente temporada y que ahora tiene al conjunto de Coapa con las plazas de NFM (No Formadas en México) al tope.

Geyse Ferreira será nueva jugadora de América | MEXSPORT

Con este anuncio, se cierran las negociaciones que habían sido reportadas inicialmente por medios internacionales como The Athletic. El proceso de integración de la jugadora incluye el cumplimiento de protocolos médicos y la firma del contrato correspondiente para su registro formal.

. Se espera que la jugadora esté disponible para tener actividad en las próximas jornadas del campeonato local.