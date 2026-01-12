¡Del Barrial a Coapa! Exfutbolista de Monterrey está haciendo pruebas con América

Ya se fueron dos jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, pero los clubes todavía siguen moviendo sus piezas. Será hasta principios de febrero que cierre el periodo de registros en la categoría, por lo que los equipos tienen oportunidad de reforzarse más.

En el caso de América, a pesar de que ya realizó varios fichajes relevantes, el plantel todavía no está cerrado y se puede abrir una oportunidad para otras jugadoras. Tal es el caso de Juana Plata, quien y tiene experiencia en la liga con Rayadas de Monterrey y Cruz Azul y está en pruebas con las azulcremas.

De acuerdo con Zaritzi Sosa, la mediocampista -nacida en Estados Unidos pero con nacionalidad salvadoreña-mexicana- está haciendo pruebas con las Águilas. La misma fuente señaló que en próximos días se definirá si se queda o no a disposición de Ángel Villacampa para lo que resta del torneo.

Juana Plata está realizando pruebas con América | IMAGO 7

¿Quién es Juana Plata, que está en prueba con América?

Plata Chavarría llegó a la Liga MX Femenil en el Clausura 2024, aunque nunca logró consolidarse. Pese a la poca actividad, estuvo con el plantel que se coronó en el Apertura 2024 y para el Clausura 2025 salió en préstamo de seis meses con Cruz Azul.

Regresó para el Apertura 2025 con Rayadas, pero no fue registrada y al final del torneo el club dio a conocer su salida. En total, disputó 376 en nueve partidos con la Pandilla entre Liga MX Femenil, Concacaf W Champions Cup y Summer Cup; mientras que con Cruz Azul sumó 342 en ocho compromisos.

Plata jugó un semestre con Cruz Azul | IMAGO 7

Ahora será cuestión de esperar para ver si convence o no al cuerpo técnico azulcrema. Por ahora, América solo ha confirmado los fichajes de Isa Haas, Xcarel Pineda, Gaby García, Julie López y Giana Riley; de las cinco, solo las tres primeras ya sumaron minutos en el torneo.

¿Cuándo juega de nuevo América?

El próximo partido del conjunto azulcrema será el primero que dispute en el Estadio Ciudad de los Deportes este semestre, correspondiente a la Jornada 3 del torneo. Las de Coapa recibirán a Necaxa, en un compromiso programado para el sábado 17 de enero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).