Revive el romance de Renata y Ulises en pantalla grande… ¡gratis!

Hay historias que no se olvidan y este fin de semana una de ellas vuelve a cobrar vida en la Ciudad de México. Prepárate para revivir emociones que creías guardadas en el recuerdo.

¿Cuándo y dónde ver Amar te duele gratis en CDMX?

La proyección especial de Amar te duele —el drama romántico mexicano dirigido por Fernando Sariñana— se realizará este sábado 17 de enero de 2026 a las 17:00 horas en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) de Aragón, ubicada en Avenida 517 S/N, colonia San Juan de Aragón I Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. La entrada es completamente gratuita para todo el público.

¿De qué trata Amar te duele?

Amar te duele (2002) es una película que cuenta la historia de Renata y Ulises, dos jóvenes de distintos estratos sociales que se enamoran profundamente, pero enfrentan obstáculos ligados al clasismo, los prejuicios y las expectativas familiares en México.

La cinta, protagonizada por Martha Higareda y Luis Fernando Peña, también integra en su elenco a actores como Alfonso Herrera, Ximena Sariñana y Armando Hernández, lo que la convirtió en uno de los romances juveniles más recordados del cine nacional.

¿Por qué este evento es especial?

Más de 20 años después de su estreno, Amar te duele conserva un lugar en la memoria colectiva de varias generaciones, no solo por su trama, sino por su banda sonora nostálgica que incluye artistas como Natalia Lafourcade, Zoé, Elefante, Genitallica, Volován y Ximena Sariñana.

Además, el retrato que hace de la Ciudad de México de principios de los 2000 permite a los asistentes recordar —o descubrir— escenarios emblemáticos de la capital que fueron parte de la filmación.

Una cita para el cine y la nostalgia

Esta función gratuita es una oportunidad única para reencontrarse con un clásico del cine mexicano en pantalla grande, así como para que nuevas generaciones conozcan una historia que marcó a muchos espectadores desde su estreno.