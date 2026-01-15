¿En riesgo? el duelo entre el Barcelona vs Racing Club fue retrasado por mal clima

A poco menos de una hora de que diera inicio el juego de Octavos de Final de la Copa del Rey entre el Racing Club y el Barcelona, éste se terminó por ver perjudicado gracias a las fuertes lluvias en Santander, Cantabria, afectando el acceso y césped del Campos de Sport.

¿Se suspende el juego de la Copa del Rey?

Luego de que las lluvias comenzaron a perjudicar el acceso de los fanáticos que se dieron cita y a los jugadores dentro del terreno de juego, la organización tomó la decisión de posponer el juego 15 minutos de la hora prevista.

Octavos de Final Copa del Rey | AP

Antes del desafortunado momento, el juegoe estaba programado para iniciar a las 14:00 (hora centro de México), pero gracia a un comunicado de ambos equipos, este se espera pueda dar inicio a las 14:15.

En caso de que el clima termine por no ceder, ambos equipos y la organización de la Copa del Rey tendrán que ofrecer un comunicado donde se pueda dar soluciones al compromiso de eliminación.

Barcelona en Santander | AP

¿Cómo llegan los equipos?

El Barcelona llega a su compromiso como el favorito, sin embargo, con la eliminación del Madrid un día antes, todo se puede esperar en este torneo. Por su parte, Racing se presenta en casa como el líder de la Segunda División de España.

Además, el Racing Club ya cuenta con un antecedente reciente en esta edición de la Copa del Rey, luego de haber eliminado al Villarreal en una ronda previa del certamen. El conjunto cántabro superó al cuadro de LaLiga en un duelo que se resolvió dentro del tiempo reglamentario.

Este antecedente se suma al contexto del compromiso frente al Barcelona, que se disputa en un escenario condicionado por el clima y con la expectativa de una resolución conforme a lo que determinen las autoridades de la competencia. La organización del torneo mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas para definir el desarrollo del encuentro.