¡Partidazo! Así se jugará la Final de la Copa Africana de Naciones

La gran final de la Copa Africana de Naciones 2025 está lista para definir al nuevo monarca del continente en un enfrentamiento de promete muchas emociones entre Marruecos y Senegal.

El Estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat será el escenario donde estas dos potencias mundiales busquen la gloria absoluta en un duelo que ha despertado una expectativa sin precedentes.

Marruecos, el equipo anfitrión, llega a esta instancia tras un torneo impecable donde ha hecho valer su condición de local y su jerarquía actual en el futbol internacional. Los dirigidos por Walid Regragui dominaron el Grupo A sumando siete unidades tras vencer a Comoras y Zambia, además de un empate frente a Malí.

Marruecos venció en penales a Nigeria | AP

En las rondas de eliminación directa, dejaron en el camino a Tanzania en Octavos de Final y superaron con solvencia a Camerún en Cuartos. La Semifinal fue un capítulo aparte, pues tras un empate sin goles en 120 minutos contra Nigeria, el portero Yassine Bounou se vistió de héroe en la tanda de penales para asegurar el boleto a la gran cita.

Por su parte, Senegal ha demostrado una solidez defensiva envidiable a lo largo de toda la competencia. El conjunto senegalés también lideró su sector, el Grupo D, con siete puntos.

En la fase final, el camino de los Leones incluyó una victoria contundente sobre Sudán en Octavos y un triunfo ajustado ante Malí en los Cuartos de Final. Su clasificación definitiva se selló en una Semifinal de alta tensión frente a Egipto, donde un solitario gol de Sadio Mané fue suficiente para cobrar revancha de finales pasadas y colocar a su país nuevamente en la disputa por el trofeo.

Senegal se impuso a Egipto en Semifinales | AP

Sus títulos en la Copa Africana

En cuanto al palmarés histórico, este partido representa la oportunidad de que una de las dos selecciones duplique sus vitrinas. Marruecos cuenta hasta la fecha con un solo título continental, obtenido hace ya casi medio siglo en 1976, habiendo quedado cerca de repetir la hazaña en 2004 cuando obtuvo el subcampeonato.

Senegal llega con la etiqueta de campeón reciente, habiendo levantado su único trofeo en la edición de 2021, aunque su historial incluye dos amargos subcampeonatos en los años 2002 y 2019.

¿Cuándo y por dónde ver la Final de la Copa Africana?

El partido decisivo se llevará a cabo el próximo domingo 18 de enero de 2026. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas tiempo del centro de México.

Para los aficionados que deseen seguir la transmisión en vivo, el encuentro será transmitido por Claro Sports y Fox One.