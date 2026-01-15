VIX presentó el “Pase Mundial 2026” y confirma tener todos los partidos del Mundial 2026

A través de un comunicado en redes sociales, la plataforma de streaming, VIX, publicó el anunció que serán la única que cuente con los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026, la cual dará inicio el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte y concluirá el 19 de julio en el New York Stadium (MetLife).

¿Cómo se podrá ver el Mundial en VIX?

En el comunicado, VIX presentó el “Pase Mundial 2026”, el cual será el único acceso a todos los juegos del Mundial totalmente en vivo, más programas exclusivos de análisis, además de la opción de repetición que es común en la plataforma y que tendrá un costo de $499 para las personas que ya cuentan con un plan Premium.

En cuanto a los clientes que son socios nuevos de la plataforma, o que deseen adquirir una suscripción anual este pase de la Copa del Mundo se podrá pagar por un costo especial de $1,499.00, IVA incluido, a partir del final del mes de enero.

Por su parte, si únicamente se desea adquirir a partir del arranque del Mundial, este tendrá un costo de $999, por lo que la promoción aplica únicamente a principios del año para nuevos y antiguos socios.

“Pase Mundial 2026” en ViX Premium es el único con acceso a TODOS los juegos del Mundial, contenido exclusivo, análisis y programas especiales”, se lee en el comunicado de VIX.

“El único lugar para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026, íntegramente, es ViX, y a partir de hoy el “Pase Mundial 2026”, concluye el informe.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

La justa de verano más importante del balompié y que tendrá sede en México, Estados Unidos y Canadá, dará inicio el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.