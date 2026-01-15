VIX presentó el “Pase Mundial 2026” y confirma tener todos los partidos del Mundial 2026

La plataforma de streaming mexicana tendrá los 104 juegos del torneo del verano

Copa del Mundo
Copa del Mundo | @ FIFAWorldCup
Aldo Martínez
15 de Enero de 2026

A través de un comunicado en redes sociales, la plataforma de streaming, VIX, publicó el anunció que serán la única que cuente con los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026, la cual dará inicio el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte  y concluirá el 19 de julio en el New York Stadium (MetLife).

@FIFAWorldCup

¿Cómo se podrá ver el Mundial en VIX?

En el comunicado, VIX presentó el “Pase Mundial 2026”, el cual será el único acceso a todos los juegos del Mundial totalmente en vivo, más programas exclusivos de análisis,  además de la opción de repetición que es común en la plataforma y que tendrá un costo de $499 para las personas que ya cuentan con un plan Premium.

En cuanto a los clientes que son socios nuevos de la plataforma, o que deseen adquirir una suscripción anual este pase de la Copa del Mundo se podrá pagar por un costo especial de $1,499.00, IVA incluido, a partir del final del mes de enero.

Sorteo del Mundial | AP

Por su parte, si únicamente se desea adquirir a partir del arranque del Mundial, este tendrá un costo de $999, por lo que la promoción aplica únicamente a principios del año para nuevos y antiguos socios.

“Pase Mundial 2026” en ViX Premium es el único con acceso a TODOS los juegos del Mundial, contenido exclusivo, análisis y programas especiales”, se lee en el comunicado de VIX.

“El único lugar para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026, íntegramente, es ViX, y a partir de hoy el “Pase Mundial 2026”, concluye el informe.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

La justa de verano más importante del balompié y que tendrá sede en México, Estados Unidos y Canadá, dará inicio el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

AP

TE PUEDE INTERESAR

Uruguay ya habría elegido cuál sería su sede para el Mundial de este año

Mundial 2026 | 13/01/2026

Uruguay ha decidido hospedarse en México durante la Copa del Mundo de este año
Presentan a los embajadores de Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo 2026

Mundial 2026 | 12/01/2026

Presentan a los embajadores de Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo 2026
Francia define su sede para la Fase de Grupos del Mundial

Mundial 2026 | 12/01/2026

Francia define su sede para la Fase de Grupos del Mundial
Te recomendamos
Adidas lanzará línea de jerseys retro antes del Mundial, México, Colombia y Argentina son las selecciones elegidas
Futbol
Mundial 2026

LO ÚLTIMO