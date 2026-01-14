Las probabilidades matemáticas de salir sorteado para comprar boletos del Mundial 2026

La demanda por boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 alcanzó cifras históricas durante la tercera y última fase de venta, reflejando el interés global por el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con reportes, la FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes para adquirir entradas en este periodo, un récord absoluto para el organismo rector del futbol en su competencia más importante.

Estas solicitudes correspondieron a boletos para alguno de los 104 partidos que conformarán el calendario del Mundial 2026, el primero en la historia con 48 selecciones participantes. Sin embargo, la enorme diferencia entre la demanda y la oferta disponible provocó que las probabilidades matemáticas de resultar seleccionado en el sorteo fueran considerablemente reducidas.

Se acerca el torneo | MEXSPORT

Una demanda sin precedentes

Hay que recordar que, para el Mundial 2026 hay una gran cantidad de asientos, estimándose alrededor de 7.1 millones en total entre las 16 sedes y 104 partidos totales el el certamen que se disputará en Canadá, México y EE. UU.

La cifra de más de 500 millones de solicitudes contrasta con la disponibilidad real de boletos en esta tercera fase de venta, que fue de aproximadamente 1 millón 754 mil tickets. Este desbalance explica por qué las posibilidades de ser sorteado para comprar entradas fueron de tan sólo el 0.35 por ciento, dejando a la mayoría de los aficionados que participaron en el proceso sin posibilidades de asistir al Mundial.

En términos globales, la oferta total de boletos que la FIFA pondrá a la venta para el Mundial 2026 rondará los 4 millones de entradas. De ese total, aproximadamente 2 millones ya habían sido vendidos durante las dos fases previas: la preventa exclusiva para clientes del patrocinador Visa y la venta general realizada antes del Sorteo del Mundial, celebrado el pasado 5 de diciembre.

Hay 0.35% de conseguir boleto | MEXSPORT

¿Cómo funcionó el “sorteo aleatorio” de la FIFA?

La tercera etapa del proceso de venta fue denominada por la FIFA como “sorteo aleatorio”. En esta fase, aficionados de 212 países tuvieron la posibilidad de registrarse para solicitar boletos, bajo ciertas condiciones establecidas por el organismo.

Cada usuario pudo elegir hasta un máximo de 40 boletos en total, siempre y cuando no excediera cuatro entradas por partido, considerando los 104 encuentros programados para el torneo. Este mecanismo buscó distribuir de manera equitativa la posibilidad de acceso entre los solicitantes, aunque la elevada demanda redujo significativamente las probabilidades individuales.

La fase de registro abrió el pasado 11 de diciembre y concluyó el 13 de enero a las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Tras el cierre, la FIFA inició el proceso de selección aleatoria para definir qué aficionados obtendrían el derecho a comprar los boletos solicitados.