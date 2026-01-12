Francia define su sede para la Fase de Grupos del Mundial

Tras darse a conocer los Grupos y sedes para el próximo Mundial, la Federación Francesa de Futbol hizo oficial la sede que albergará al conjunto nacional durante la primera fase del torneo. En un comunicado, la FFF anunció que la ciudad de Boston, en Massachusetts, será el campamento base de la Selección de Francia mientras dispute sus encuentros de la Fase de Grupos.

El equipo dirigido por Didier Deschamps se entrenará en las instalaciones del Babson College, una universidad privada de negocios ubicada a aproximadamente unos treinta minutos del centro de Boston, donde se alojarán, según informó la propia Federación.

Definieron su sede | MEXSPORT

Logística de la elección

De acuerdo con el diario L'Équipe, los campeones del mundo en 2018 y 1998 se alojarán en el hotel Four Seasons, en el centro de la ciudad. La razón detrás de esta elección radica en que se trata de un establecimiento de dimensiones reducidas, lo cual facilitará su privatización total y garantizará así la tranquilidad y el descanso del plantel durante su estadía.

"Buscamos reducir los desplazamientos y evitar exposiciones innecesarias al calor”, habrían indicado fuentes cercanas al combinado francés. Este enfoque apunta a minimizar los traslados largos entre ciudades sede y mitigar el desgaste físico que puede implicar el verano norteamericano.

Buscan viajar lo menos posible en el Mundial | MEXSPORT

Los partidos de Francia en la fase de grupos

La Fase de Grupos enfrentará a Francia con tres rivales en tres ciudades distintas, aunque todas relativamente cercanas a Boston. Aunque el equipo deberá trasladarse a dos de las sedes en avión, el trayecto apunta a ser relativamente corto.

16 de junio: Francia debutará frente a Senegal en un partido que se celebrará en Nueva York. (a una hora de vuelo de distancia)

en un partido que se celebrará en 22 de junio: El segundo encuentro será contra el ganador del repechaje intercontinental, en la ciudad de Filadelfia. (a una hora y media de vuelo de distancia)

El segundo encuentro será contra el ganador del repechaje intercontinental, en la ciudad de 26 de junio: Cerrará su participación en la primera ronda ante Noruega, precisamente en Boston.

Quieren volver a la Final | MEXSPORT

La proximidad entre estas ciudades de la costa este fue otro factor determinante para la FFF al momento de elegir la sede. En menos de una hora de vuelo se puede cubrir el trayecto entre Boston, Nueva York y Filadelfia, lo que permite evitar viajes prolongados y mantener la preparación física del equipo en condiciones óptimas.

Francia, una de las favoritas tradicionales en competencias internacionales, buscará nuevamente llegar lejos en un Mundial. Tras su subcampeonato en Catar 2022, la escuadra de Deschamps llega con una base sólida de jugadores experimentados, reforzada por una nueva generación encabezada por Kylian Mbappé. La decisión de instalarse en Boston refleja una planificación cuidadosa, que contempla tanto aspectos deportivos como logísticos.