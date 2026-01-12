Oswaldo Sánchez ve condiciones para que México trascienda en el Mundial 2026

El exarquero de la Selección Mexicana, Oswaldo Sánchez considera que el equipo Tricolor tiene argumentos sólidos para aspirar a un desempeño histórico, impulsada por su condición de anfitrión y por la experiencia de quienes encabezan el proyecto tricolor.

El exguardameta señaló que pocas veces el representativo nacional ha contado con una estructura tan robusta, integrada por personajes que conocen de primera mano lo que significa competir al más alto nivel.

Ve al Tri con posibilidades de hacer buen torneo | IMAGO7

“Principalmente porque somos anfitriones. Además, pocas veces la Selección ha tenido una estructura con tanta experiencia y peso. Desde la parte directiva con Duilio Davino, pasando por Rafa Márquez como auxiliar, hasta Javier Aguirre como técnico. Son personas que fueron mundialistas, campeones y conocen perfectamente las entrañas del futbol. Eso me hace pensar que la Selección puede hacer historia, a pesar de lo que muchos piensan”, señaló.

Cree que darán una buena impresión | MEXSPORT

Sánchez también se refirió al panorama en la portería, una de las posiciones que aún no tiene un titular definido, situación que calificó como atípica en un proceso rumbo a un Mundial.

“Es una competencia muy pareja. No es común llegar a un Mundial sin un arquero titular definido, pero cualquiera de los cuatro puede responder bien. Malagón, Tala Rangel, Acevedo y Memo Ochoa tienen cualidades importantes. En México nunca hemos tenido problemas en esa posición”, señaló.

Para Oswaldo Sánchez, la combinación de experiencia, competencia interna y el apoyo de la afición puede ser determinante para que la Selección Mexicana aproveche la localía y busque trascender en la Copa del Mundo de 2026.