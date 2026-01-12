Oswaldo Sánchez ve condiciones para que México trascienda en el Mundial 2026

El exportero mexicano considera que la calidad de anfitrión será importante para el Tri

Alfredo Olivarez Ramírez
12 de Enero de 2026

El exarquero de la Selección Mexicana, Oswaldo Sánchez considera que el equipo Tricolor tiene argumentos sólidos para aspirar a un desempeño histórico, impulsada por su condición de anfitrión y por la experiencia de quienes encabezan el proyecto tricolor.

El exguardameta señaló que pocas veces el representativo nacional ha contado con una estructura tan robusta, integrada por personajes que conocen de primera mano lo que significa competir al más alto nivel.

Ve al Tri con posibilidades de hacer buen torneo
Ve al Tri con posibilidades de hacer buen torneo | IMAGO7

“Principalmente porque somos anfitriones. Además, pocas veces la Selección ha tenido una estructura con tanta experiencia y peso. Desde la parte directiva con Duilio Davino, pasando por Rafa Márquez como auxiliar, hasta Javier Aguirre como técnico. Son personas que fueron mundialistas, campeones y conocen perfectamente las entrañas del futbol. Eso me hace pensar que la Selección puede hacer historia, a pesar de lo que muchos piensan”, señaló.

Cree que darán una buena impresión
Cree que darán una buena impresión | MEXSPORT

Sánchez también se refirió al panorama en la portería, una de las posiciones que aún no tiene un titular definido, situación que calificó como atípica en un proceso rumbo a un Mundial.

“Es una competencia muy pareja. No es común llegar a un Mundial sin un arquero titular definido, pero cualquiera de los cuatro puede responder bien. Malagón, Tala Rangel, Acevedo y Memo Ochoa tienen cualidades importantes. En México nunca hemos tenido problemas en esa posición”, señaló.

Para Oswaldo Sánchez, la combinación de experiencia, competencia interna y el apoyo de la afición puede ser determinante para que la Selección Mexicana aproveche la localía y busque trascender en la Copa del Mundo de 2026.

Ve la portería del Tri muy peleada
Ve la portería del Tri muy peleada | IMAGO7
Te recomendamos
Continúan las modificaciones en el Estadio Akron rumbo a la Copa del Mundo 2026
Mundial 2026
Selección Mexicana
Copa del Mundo

TE PUEDE INTERESAR

Gilberto Mora le abre las puertas a Álvaro Fidalgo para jugar el Mundial 2026 con México

Selección Mexicana | 10/01/2026

Gilberto Mora manda mensaje a Fidalgo e ilusiona al Tri de cara al Mundial 2026
&quot;Fidalgo quiere jugar el Mundial&quot;

Mundial 2026 | 09/01/2026

"Fidalgo quiere jugar el Mundial con México": La confesión del Maguito a Carlos Reinoso
Estadio Banorte se pinta de Rojiblanco

Mundial 2026 | 09/01/2026

Estadio Banorte se pinta de Rojiblanco y presume sus avances a semanas de la reinauguración

LO ÚLTIMO