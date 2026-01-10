Gilberto Mora le abre las puertas a Álvaro Fidalgo para jugar el Mundial 2026 con México

La reciente declaración de Gilberto Mora sobre Álvaro Fidalgo sacudió el entorno del futbol nacional tras el empate sin goles entre Xolos y América. El joven atacante fronterizo no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de compartir el terreno de juego con el mediocampista español en el próximo ciclo mundialista.

¿Qué dijo Mora sobre Fidalgo?

"Fidalgo es un gran jugador y si tiene que ir al Mundial, pues ahí nos juntamos él y yo", afirmó el juvenil en entrevista para FOX Sports tras su participación en el duelo ante el América en la Jornada 1 del Clausura 2026.

Mora, con apenas 17 años, ya visualiza un equipo donde el talento técnico sea la prioridad para enfrentar los retos internacionales de 2026. La confianza del delantero muestra que el vestidor nacional recibiría con buenos brazos al actual referente de las Águilas.

Su visión de campo y control de los tiempos en el medio sector resultan atractivos para un esquema que busca mayor creatividad. Gilberto Mora reconoce estas virtudes y las considera complementarias para su propio crecimiento deportivo dentro del representativo mayor en un futuro cercano.

Por su parte, Mora vive un ascenso meteórico que lo posiciona como una de las promesas más brillantes del balompié mexicano en la actualidad. Su desempeño con el equipo de Tijuana le permite hablar con autoridad sobre el nivel que requiere el conjunto nacional para trascender.

Fidalgo, opción para el Mundial 2026

La directiva del seleccionado nacional observa con atención estos movimientos, pues la integración de perfiles como el de Fidalgo podría solucionar carencias en la generación de juego. La mezcla entre juventud local y experiencia adaptada parece ser el camino trazado por las voces protagónicas del campo.

Fidalgo ha expresado en diversas ocasiones su cariño por el país, lo que facilita su identificación con los objetivos del Tri. El gesto de Gilberto Mora elimina cualquier rastro de celo profesional y prioriza el éxito colectivo sobre el origen individual.

Al final, la determinación de portar la camiseta nacional recaerá en el rendimiento constante de ambos futbolistas durante los próximos meses de competencia oficial. La afición aguarda con ansias ver si este encuentro mundialista se materializa para potenciar las aspiraciones de México en casa.