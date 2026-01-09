Obed Vargas sueña con llegar al Mundial 2026

Inició el 2026, año mundialista, muchos futbolistas mexicanos empiezan a afilar sus garras para subirse al barco de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026, uno de ellos es Obed Vargas quien busca consolidarse a escasos meses de abrirse el telón en el Estadio Azteca.

El mediocampista del Seattle Sounders termina contrato con el equipo de la MLS y su mirada apunta a ir a Europa, así lo ha refrendado incluso asegurando que estaría dispuesto a ser parte de ‘cualquier equipo’ por sobre el América que ha mostrado interés.

Obed Vargas l IMAGO7

¿Qué representa ser parte de la Selección Mexicana?

"Es un orgullo, es un privilegio estar ahí y creo que también la gente que está ahí te ayuda mucho más a liberarte, a sentirte bien y sacar lo mejor de ti", inició resaltando el jugador que disputó el Mundial Sub-20 en entrevista con ‘Faitelson Sin Censura’.

Vargas no ocultó lo que representa ser parte del combinado nacional: “Feliz por estar ahí, al final es un orgullo, es un privilegio estar allí, y creo que también que la gente que está allí te ayuda mucho más a liberarte a sentirte bien y a sacar lo mejor de ti

“Hasta que no den la lista yo no voy a decir que no, en el mediocampo hay grandes futbolistas, hay muchos jugadores, es la posición donde hay más jugadores compitiendo…A lo mejor llegar a Europa me ayudará para estar ahí”, catapultó sobre la posibilidad de ir al Mundial 2026.

Selección Mexicana l IMAGO7

¿Obed Vargas entre los mejores del mundo?

El año terminó con un par de revelaciones de futbolistas mexicanos^; Gilberto Mora y Obed Vargas. Este último logró entrar al ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS por sus siglas en inglés) como uno de los mejores futbolistas Sub 20 del mundo.

Obed Vargas, jugador del Seattle Sounders, logró entrar a dicha lista después de obtener la puntuación necesaria que hizo la IFFHS. El mexicano logró entrar a entre los 10 mejores, con nombres como Lamine Yamal y Desiré Doué.

Vargas se ganó las palmas de toda la afición mexicana durante el Mundial Sub 20, en el que fue una de las grandes figuras del Tricolor. Su participación fue tan destacada que estuvo en una convocatoria con la Selección Mayor, además de su buen futbol con el Seattle Sounders en torneos como el Mundial de Clubes, Leagues Cup y MLS.