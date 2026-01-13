Deco rompe la polémica del pasillo: "Siempre hay que hacerlo, aunque se haya perdido"

Apenas 24 horas después de que el Barcelona se proclamara campeón de la Supercopa de España, Deco repasó la actualidad azulgrana y dejó una de las reflexiones más comentadas del Clásico reciente: la ausencia del pasillo por parte del Real Madrid. El director deportivo del Barça dejó clara su postura sobre una de las tradiciones más simbólicas del futbol.

En entrevista con El Larguero de la Cadena SER, el exfutbolista portugués contextualizó la decisión del club blanco tras la derrota ante su máximo rival y habló del momento emocional que atraviesan los equipos cuando pierden, especialmente en escenarios de máxima presión como un Clásico.

Deco es el actual director deportivo del Barca | MexSport

La postura de Deco

Deco reconoció que no estuvo especialmente pendiente del momento del pasillo, pero subrayó que se trata de una práctica que debería mantenerse más allá del resultado. "Entiendo las palabras del presidente, siempre hay que hacer los pasillos, pero cuando uno pierde no está en su mejor momento para hacer ciertas cosas", explicó.

El director deportivo señaló que las decisiones tras una derrota suelen tomarse desde la frustración. "Se tienen que tomar decisiones, quizá precipitadas, pero cuando no ganas no estás en tu mejor momento", añadió, dejando entrever que el contexto emocional influye directamente en este tipo de gestos institucionales.

Real Madrid se fue después de recibir su medalla | AP

Sus palabras buscaron bajar la tensión alrededor de la polémica, sin renunciar a una idea clara: el respeto deportivo debe prevalecer incluso en los escenarios más incómodos, especialmente entre dos clubes de la dimensión del Barcelona y el Real Madrid.

Un Clásico tenso dentro y fuera del campo

Deco también se refirió al ambiente que rodea actualmente la relación entre ambos clubes. Admitió que existe cierta frialdad institucional tras declaraciones recientes y temas públicos complejos, aunque recordó que Barça y Madrid "se necesitan mutuamente" por el peso que tienen en el futbol mundial.

Barcelona festejando con su presidente | AP

En lo deportivo, analizó la final de la Supercopa y destacó que, aunque el Madrid es siempre peligroso por sus transiciones y su poderío físico, no consideró que haya hecho un gran partido. "Es un partido que se decide en detalles", apuntó, resaltando la capacidad del Barça para dominar amplios tramos del encuentro.

Finalmente, Deco insistió en que este tipo de episodios forman parte de la rivalidad histórica entre ambos clubes. Sin embargo, su mensaje fue claro: más allá del ruido, las derrotas y las decisiones en caliente, el pasillo sigue siendo, para él, un símbolo que debería mantenerse incluso cuando el contexto no es favorable.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.