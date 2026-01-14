¡Récord! FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes para boletos del Mundial 2026

A unos meses de que arranque la Copa del Mundo 2026, los millones de aficionados de todo el mundo continúan buscando la manera de encontrar boletos para seguir a su selección, o en su defecto, acudir a algún encuentro del torneo, pues la FIFA reportó que en la tercera fase de venta, se recibieron 500 mil solicitudes de compra.

Sorteo del Mundial I AP

¿Cuántos boletos están disponibles?

Luego de tres fases las cuales iniciaron el 11 de diciembre del 2025, miles de fanáticos han intentado buscar alguna entrada para los partidos del Mundial, sin embargo, tras dos fases concluidas y con 2 millones de tirajes ya vendidos, las posibilidades comienzan a desvanecerse.

Luego de romper récord por tercera fase consecutiva, FIFA anunció que los boletos que estarán disponibles en la venta serán alrededor de 1 millón 754 mil tickets, por lo que una vez más los fanáticos de 212 países, ‘apelan’ a la suerte para lograr obtener un boleto.

Argentina campeona del Mundo I AP

Según la organización de la fiesta del verano, desde la primera fase en diciembre, se recibieron 150 millones de solicitudes, siendo una cifra 30 veces superior a lo esperado y superior a la cantidad de tickets disponibles para esa venta.

Con la gran afluencia de personas en busca de boletos y con dos fases ya concluidas, FIFA ya vendió un total de 2 millones de boletos, es decir, la mitad de todos los disponibles (4 millones), estos divididos en la venta general y en la preventa del patrocinador, VISA.

Copa del Mundo I @FIFAWorldCup

Larga espera

Tras el fin de la tercera fase, los aficionados tendrán que esperar hasta el 5 de febrero para saber si fueron algunos de los afortunados en poder obtener entradas, siendo parte de la minoría que reciba un ticket por cada 287 peticiones a nivel global.

En cuanto a futbol se refiere, ya existe un top de los partidos más solicitados del torneo, donde como era de esperarse, la final y la inauguración fueron las que mayor petición tuvieron, en cuanto a Fase de Grupos, México se vuelve el protagonista con su duelo ante Corea del Sur en la Ciudad de Guadalajara.