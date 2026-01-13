Adidas lanzará línea de jerseys retro antes del Mundial, México, Colombia y Argentina son las selecciones elegidas

La marca alemana revivirá los jerseys de los Mundiales de México 86, Italia 90 y de Alemania 2006 antes de la Copa del Mundo de este año

Adidas lanzará este jersey conmemorativo del Tri
Marcos Olvera García
13 de Enero de 2026

La fiebre por la Copa del Mundo se vive cada vez con mayor intensidad y Adidas ha lanzado unas reediciones de cuatro playeras de selecciones de América para aumentar el hype previo al arranque del próximo Mundial.

Durante la mañana de este martes, en sus redes sociales, Adidas confirmó en lanzamiento de cuatro reediciones de jerseys clásicos de selecciones como la de México, Argentina, Colombia y Chile.

Argentina 2006 | @AdidasFootball
El jersey conmemorativo que tendrá la selección mexicana será el de la Copa del Mundo de México 1986, playera que en el verano estará cumpliendo cuatro décadas de existencia.

La playera de Colombia será con la que se jugó el Mundial de Italia en 1990, específicamente la indumentaria local, aquella con el distintivo color amarillo de base y los colores de la bandera en los detalles.

México 1986 | @Adidasfootball
Además de estas, la selección de Argentina tendrá la reedición de la playera con la que la Albiceleste jugó la Copa del Mundo de Alemania 2006, sí, aquel jersey con el que Maxi Rodríguez eliminó a la selección de México.

Único jersey no mundialista

Dentro de la colección de Adidas, que ya está disponible mediante su página web, hay una camiseta que no vio acción en una Copa del Mundo, siendo la indumentaria que la Selección de Chile utilizó ese año.

Chile 1994 | @Adidasfootball
Previo al Mundial de 1994, Chile fue suspendida por la FIFA, por lo que el combinado sudamericano ni siquiera pudo disputar las eliminatorias de Conmebol.

¿Cuál será el precio de estas reediciones?

De acuerdo a lo publicado por Adidas en su página web, las playeras tendrán un costo de $2,499 pesos mexicanos, este precio es para las cuatro reediciones ya comentadas.

En cuanto a las sudaderas, solo hay en existencia ediciones de México 1986 y de Argentina 2006, la primera tiene un precio de $3,999 pesos, mientras que la de Argentina vale $2,999 pesos mexicanos.

Colombia 1990 | @Adidasfootball
