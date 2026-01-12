Presentan a los embajadores de Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo 2026

Guadalajara presentó oficialmente a sus embajadores rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, durante un evento celebrado este lunes en la explanada del Estadio AKRON, uno de los recintos que albergarán partidos del máximo certamen del futbol mundial.

La ceremonia reunió a autoridades deportivas, representantes de la FIFA, integrantes del Comité Organizador Local y destacadas figuras del deporte jalisciense, quienes coincidieron en que este nombramiento forma parte del legado deportivo, social y cultural que dejará el Mundial en la ciudad.

Los embajadores, reconocidos por su trayectoria y aportación al deporte a nivel nacional e internacional, tendrán la misión de representar a Guadalajara ante el mundo, promover los valores del deporte y fortalecer el vínculo entre la afición y la Copa del Mundo.

Estadio AKRON | MEXSPORT

¿Quiénes son los embajadores?

Entre los embajadores del futbol se encuentran Benjamín Galindo, Javier Valdivia (Mundial 1970), Ignacio Jáuregui (Mundiales 1962 y 1966), Ignacio Calderón (Mundiales 1966 y 1970), Fernando Quirarte (Mundial 1986), Javier Hernández (Mundial 1986), José Manuel de la Torre, Ramón Ramírez (Mundiales 1994 y 1998), Joel Sánchez (Mundial 1998), Oswaldo Sánchez (Mundiales 1998, 2002 y 2006), Ramón Morales (Mundiales 2002 y 2006), Mario Méndez (Mundial 2006), Carlos Salcido (Mundiales 2006, 2010 y 2014), Jonny Magallón (Mundial 2010), Adolfo Bautista (Mundial 2010), Luis Michel (Mundial 2010), Andrés Guardado (Mundiales 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), Isidoro Díaz (Mundiales 1962, 1966 y 1970), Guillermo Hernández (Mundiales 1966 y 1970) y Pável Pardo (Mundiales 1998 y 2006).

Además, fueron reconocidos los clavadistas Germán Sánchez (medallista olímpico en 2012 y 2016), Iván García (medallista en 2012) y Alejandra Orozco (medallista en 2012 y 2020), así como la atleta paralímpica Haideé Aceves, quien también forma parte del grupo de embajadores.

Durante el evento se destacó que Guadalajara se encuentra en la recta final de su preparación rumbo al torneo, que arrancará en junio de 2026, así como el compromiso de la ciudad por ofrecer una experiencia de primer nivel a selecciones, aficionados y visitantes.

Uno de los embajadores | MEXSPORT

Palabras del director ejecutivo de FIFA en México

Jürgen Mainka, director ejecutivo de la FIFA en México, subrayó la relevancia de este nombramiento y el impacto que estas figuras han tenido a lo largo de los años.

"Este evento celebra la historia de éxito de estos individuos orgullosamente jaliscienses, quienes han inspirado a millones de personas a soñar. Veintisiete leyendas que, por sus acciones dentro y fuera de la cancha, del green, de la pista, de la arena olímpica o de la fosa de clavados, han puesto en alto el nombre de Guadalajara y de Jalisco. Hoy no solo son homenajeados, sino que también se suman oficialmente como embajadores a esta gran aventura mundialista de 2026", expresó Mainka.

El Estadio AKRON continúa con las adecuaciones necesarias para cumplir con los estándares establecidos por la FIFA, mientras que el Comité Organizador Local, en coordinación con autoridades estatales y municipales, trabaja en distintos frentes para consolidar a Guadalajara como una de las sedes más destacadas de la Copa del Mundo 2026.

Jürgen Mainka | IMAGO7