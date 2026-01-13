Uruguay ha decidido hospedarse en México durante la Copa del Mundo de este año

La Copa del Mundo cada vez está más cerca y varias selecciones ya han comenzado a analizar en qué ciudad, o en qué país, se hospedarán para el tiempo que dure su participación en el próximo Mundial.

Una de esas selecciones es la de Uruguay, los dirigidos por Marcelo Bielsa ya tendrían un hotel listo para poder tener su estancia y su preparación durante el Mundial, siendo México el país elegido para ese propósito.

De acuerdo a lo expresado en un comunicado de prensa, Uruguay habría elegido el lujoso Fairmont Mayakoba, ubicado en la Riviera Maya de nuestro país, sede que solo espera la aprobación de la FIFA.

Este inmueble fue elegido sobre otras sedes, por la ubicación y porque cumple con todos los requisitos para que los jugadores dirigidos por Bielsa se puedan concentrar y puedan entrenar durante los días de la Copa del Mundo del siguiente año.

Recordemos que la ubicación de la Riviera Maya les permite viajar a Miami, donde tendrán dos partidos de la Fase de Grupos, y les permite el traslado a Guadalajara, donde jugarán el último partido de la primera ronda de la siguiente Copa del Mundo.

FIFA dará su respuesta a Uruguay esta semana, a más tardar el próximo viernes 16 de enero, en caso de que la Federación dé una respuesta negativa sobre la ubicación elegida, los charrúas tendrán que elegir entre Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin.

Partidos de Uruguay en el Mundial 2026