Uruguay ha decidido hospedarse en México durante la Copa del Mundo de este año

Marcelos Bielsa y su equipo se hospedarán en un lujoso hotel de la Riviera Maya, recordando que tendrán un partido de la Fase de Grupos en suelo mexicano

Uruguay ya habría elegido cuál sería su sede para el Mundial de este año
Uruguay ya habría elegido cuál sería su sede para el Mundial de este año | MEXSPORT
Marcos Olvera García
13 de Enero de 2026

La Copa del Mundo cada vez está más cerca y varias selecciones ya han comenzado a analizar en qué ciudad, o en qué país, se hospedarán para el tiempo que dure su participación en el próximo Mundial.

Una de esas selecciones es la de Uruguay, los dirigidos por Marcelo Bielsa ya tendrían un hotel listo para poder tener su estancia y su preparación durante el Mundial, siendo México el país elegido para ese propósito.

De acuerdo a lo expresado en un comunicado de prensa, Uruguay habría elegido el lujoso Fairmont Mayakoba, ubicado en la Riviera Maya de nuestro país, sede que solo espera la aprobación de la FIFA.

Este inmueble fue elegido sobre otras sedes, por la ubicación y porque cumple con todos los requisitos para que los jugadores dirigidos por Bielsa se puedan concentrar y puedan entrenar durante los días de la Copa del Mundo del siguiente año.

Recordemos que la ubicación de la Riviera Maya les permite viajar a Miami, donde tendrán dos partidos de la Fase de Grupos, y les permite el traslado a Guadalajara, donde jugarán el último partido de la primera ronda de la siguiente Copa del Mundo.

FIFA dará su respuesta a Uruguay esta semana, a más tardar el próximo viernes 16 de enero, en caso de que la Federación dé una respuesta negativa sobre la ubicación elegida, los charrúas tendrán que elegir entre Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin.

Partidos de Uruguay en el Mundial 2026

  • Uruguay vs Arabia Saudita | Lunes, 15 de junio 2026 a las 16:00 horas (CDMX) | Grupo H- Estadio Miami

  • Uruguay vs Cabo Verde | Domingo, 21 de junio 2026 a las 16:00 horas (CDMX) | Grupo H- Estadio Miami

  • Uruguay vs España | Viernes, 26 de junio 2026 a las 18:00 horas (CDMX) | Grupo H - Estadio Guadalajara

TE PUEDE INTERESAR

Presentan a los embajadores de Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo 2026

Mundial 2026 | 12/01/2026

Presentan a los embajadores de Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo 2026
Oswaldo Sánchez ve condiciones para que México trascienda en el Mundial 2026

Mundial 2026 | 12/01/2026

Oswaldo Sánchez ve condiciones para que México trascienda en el Mundial 2026
Francia define su sede para la Fase de Grupos del Mundial

Mundial 2026 | 12/01/2026

Francia define su sede para la Fase de Grupos del Mundial
Te recomendamos
Presentan a los embajadores de Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo 2026
Mundial 2026
Copa del Mundo
Futbol

LO ÚLTIMO