¿Por qué Canelo Álvarez rechazó ser embajador de Guadalajara como sede del Mundial 2026?

Guadalajara presentó oficialmente a sus embajadores de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, en un evento celebrado esta semana en la explanada del Estadio AKRON, uno de los recintos que albergarán partidos del torneo. La ceremonia contó con la presencia de autoridades deportivas, representantes de la FIFA, miembros del Comité Organizador Local, como parte de la estrategia para posicionar a la ciudad en el plano internacional rumbo al certamen que arrancará en junio de 2026.

Durante el acto se subrayó que la designación de embajadores forma parte del legado deportivo, social y cultural que el Mundial dejará en Guadalajara. Asimismo, se destacó que la ciudad se encuentra en la recta final de su preparación, con el objetivo de ofrecer una experiencia de primer nivel a selecciones, aficionados y visitantes nacionales e internacionales.

Presentaron a sus embajadores | x @Gdl2026

Canelo rechazó ser embajador

Aunque la lista contempla a 24 representantes, llamó la atención la ausencia de dos figuras originarias de Jalisco con gran proyección internacional: el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez y el piloto de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez. En el caso del pugilista tapatío, se dio a conocer que fue él quien decidió no aceptar el nombramiento como embajador de Guadalajara.

De acuerdo con información del periodista Luis Castillo, representantes de la FIFA y de la Host City Guadalajara sostuvieron negociaciones con Canelo Álvarez para sumarlo al proyecto. Sin embargo, el boxeador habría solicitado un pago considerable por el uso de su imagen, mientras que la propuesta de la FIFA consistía en una compensación basada en boletos para el Mundial 2026. Ante este escenario, el campeón mexicano habría optado por rechazar la invitación.

Rechazó la negociación | MEXSPORT

En contraste, la situación de Sergio “Checo” Pérez sería distinta. Aunque su nombre no apareció en el anuncio inicial, se reporta que las negociaciones con el piloto de Fórmula 1 continúan abiertas y no se descarta que pueda ser presentado como embajador de Guadalajara en las próximas semanas, conforme avancen los acuerdos entre las partes involucradas.

De esta manera, Guadalajara avanza en la consolidación de su imagen rumbo al Mundial 2026, mientras se mantienen abiertas las conversaciones con algunas de las figuras deportivas más representativas del estado, en un proceso que busca reforzar la proyección internacional de la sede mexicana.