REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 11:22 - 28 febrero 2026
Mundial 2026

¡COMIENZA EL MUNDIAL EN GUADALAJARA! El TROFEO ya está en casa

El trofeo de la Copa del Mundo llegó a Guadalajara como parte de la gira en México.
