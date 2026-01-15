Como 1907 vs Milan EN VIVO Serie A Jornada 16

Los rossoneros siguen peleando el liderato sin Santi Giménez, quien sigue lesionado

Como 1907 vs Milan EN VIVO Serie A Jornada 16
Como 1907 vs Milan EN VIVO Serie A Jornada 16 | RÉCORD
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
15 de Enero de 2026

La actividad en el futbol europeo no se detiene y esta semana hubo doble fecha para algunos clubes en Italia. Inter, Napoli, AC Milan y Bologna disputarán la Jornada 16 de la Temporada 2025-26 de la Serie A, luego de que en diciembre estuvieron en Arabia Saudita por la Supercopa de Italia. 

En el caso de los Rossoneri, visitan a Como 1907 con el objetivo de reencontrarse con el triunfo y recuperar el terreno perdido en la clasificación. El equipo de Massimiliano Allegri viene de dos empates consecutivos 1-1 contra Genoa y Fiorentina -equipos en zona de descenso- y con ello se alejó a más de dos puntos de Inter. 

En cuanto al conjunto de Cesc Fábregas, este partido también será clave para sus aspiraciones. De momento, el conjunto de Lombardía se encuentra en el sexto puesto de la clasificación, por lo que tiene el boleto a Conference League. Sin embargo, necesita ganar para poner distancia de dos triunfos sobre Atalanta en el séptimo puesto.

Como 1907 llega a este compromiso con cuatro juegos sin derrota en la Serie A, además que en el Stadio Giuseppe Sinigaglia no ha perdido un solo partido en esta campaña, con el empate 1-1 como su más reciente resultado. Mientras que el Milan, a pesar de sus dos empates consecutivos, mantiene una racha 14 juegos sin derrota, ya que no pierde desde la Jornada 1 contra Cremonese. 

TE PUEDE INTERESAR

Bayern Munich vence a Colonia y establece nuevo récord en la Bundesliga

Internacionales | 14/01/2026

Bayern Munich vence a Colonia y establece nuevo récord en la Bundesliga
Empate de Napoli

Futbol Internacional | 14/01/2026

Napoli sufre golpe con un empate 0-0 ante Parma
Derrota del Madrid en Copa del Rey

Futbol Internacional | 14/01/2026

Las peores humillaciones del Real Madrid ante equipo de categorías inferiores
Te recomendamos
AZ Alkmaar de Mateo Chávez golea y elimina al Ajax de la Copa de
Serie A
AC Milan
Futbol
Santiago Giménez
Mexicanos en el extranjero

LO ÚLTIMO