Milan sin delanteros: Niclas Füllkrug se lesiona en su tercer partido con los rossoneros

El Milan enfrenta un panorama sombrío en su ofensiva tras confirmarse la lesión del alemán Niclas Füllkrug. El atacante llegó para suplir la ausencia del mexicano Santiago Giménez, quien pasó por el quirófano en diciembre. Sin embargo, la mala fortuna persigue al esquema de Massimiliano Allegri en este tramo de la temporada.

Con Borussia Dortmund | AP

¿Qué le pasó a Füllkrug?

La llegada del exjugador del West Ham despertó esperanzas en la afición rossonera durante este mercado invernal. Su debut como titular ocurrió el pasado domingo frente a la Fiorentina, duelo que terminó con empate a uno. Tras 60 minutos de acción, el ariete tuvo que abandonar el campo por molestias físicas severas.

Los servicios médicos del club confirmaron que el delantero sufre una fractura en el dedo de un pie. Esta situación lo descarta de forma automática para el compromiso del jueves contra el Como. También es un hecho que se perderá el choque ante el Lecce en la Serie A.

¿Cuándo regresará Füllkrug?

El cuerpo técnico espera que su evolución sea favorable para contar con él a finales de mes. La fecha marcada en el calendario para su posible regreso es el 25 de enero contra la Roma. Mientras tanto, Allegri debe buscar soluciones creativas para mantener el ritmo de competición en la liga.

La falta de efectivos en la delantera es un problema recurrente para el club desde hace meses. Christian Pulisic fue una de las primeras piezas en caer tras sufrir una lesión muscular en octubre. El estadounidense era el motor del equipo hasta que su físico le obligó a realizar un parón.

En acción | AP

Por otro lado, la estrella portuguesa Rafael Leao no logra recuperar su mejor versión sobre el césped. Sus problemas en el aductor merman su explosividad y capacidad de desequilibrio en el frente de ataque. Esto deja al conjunto lombardo sin sus principales armas de cara al arco rival.

Una pequeña luz de esperanza aparece con el retorno paulatino del francés Christopher Nkunku a las canchas. El mediapunta superó sus dolencias de tobillo y sumó algunos minutos de actividad en el último empate. Su presencia resulta vital para un equipo que necesita urgentemente recuperar la contundencia goleadora.

Actualmente, el Milan ocupa la segunda posición de la tabla general a tres puntos del Inter. Los empates consecutivos ante Genoa y Fiorentina frenaron su ascenso hacia el liderato del torneo italiano.