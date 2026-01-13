Xabi Alonso publica mensaje de despedida tras salir del Real Madrid: "No salió como nos hubiera gustado"

Xabi Alonso cerró este lunes su breve, pero intenso ciclo como entrenador del Real Madrid con un mensaje de despedida marcado por la sinceridad y el respeto. El técnico español reconoció que los resultados no acompañaron como esperaba, aunque subrayó el honor que supuso asumir uno de los banquillos más exigentes del futbol mundial.

A través de sus redes sociales, Alonso compartió unas palabras concisas, pero cargadas de significado, en las que dejó claro que dirigir al club blanco fue una responsabilidad enorme. Lejos de buscar excusas, el entrenador asumió el desenlace de su etapa y transmitió una sensación de autocrítica poco habitual en un entorno acostumbrado a los discursos calculados.

Xabi Alonso, con Real Madrid | AP

La salida de Xabi Alonso fue oficializada por el Real Madrid el lunes 12 de enero de 2026, apenas un día después de la derrota frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España. El club informó que la decisión se tomó de común acuerdo, poniendo fin a un proyecto que no logró consolidarse en los momentos clave de la temporada.

En su despedida, Alonso tuvo palabras de agradecimiento para todos los estamentos del club. Destacó el respaldo de los jugadores y, de manera especial, el apoyo constante de la afición, a la que reconoció como un pilar fundamental incluso en los tramos más difíciles de su gestión.

El mensaje de despedida de Alonso | CAPTURA

El exentrenador madridista aseguró marcharse con la tranquilidad de haber dado todo en el intento. “Me voy con respeto, gratitud y orgullo”, expresó, dejando entrever que, pese a no cumplir los objetivos deportivos, no se reprocha la falta de compromiso ni de trabajo durante su etapa.

Más allá de su paso por el banquillo, Xabi Alonso mantiene un vínculo profundo con el Real Madrid gracias a su destacada carrera como futbolista. Durante su etapa como jugador disputó 236 partidos oficiales y fue parte de una generación histórica que conquistó títulos nacionales e internacionales de enorme peso.

En ese periodo como mediocampista blanco levantó una Liga de Campeones, una Liga española, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España, consolidándose como una figura clave por su liderazgo y visión de juego dentro del campo.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.