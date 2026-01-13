Torino sorprende y elimina a la Roma en los Octavos de Final de Copa Italia

El Torino sorprendería cruzando la media hora de juego, en el Olímpico de Roma, a la ‘Loba’ con una gran anotación de Che Adams para abrir el marcador, el británico sacaría un tremendo disparo para dejar imposibilitado al arquero pese a su largas estirada.

El futbolista del toro recibió el esférico a espaldas, en los linderos del área grande, en cuestión de milésimas se dio la vuelta para acomodarse y lanzar el disparo a segundo palo pegado al poste para dejar la locura en el minuto 34 de la primera parte.

Copa Italia l TorinoFC_1906

Sin embargo, cuando transcurrían los primeros segundos de la segunda parte, Mario Hermoso aparecería, tras haber ingresado de cambio, con una estupenda jugada y un túnel incluido sobre su rival para quedar de frente y vencer al guardameta.

Con el marcador empatado, ambos buscaría nuevamente la diferencia y sería al minuto 52 que Che Adams nuevamente haría acto de presencia para retomar la ventaja para la visita que sorprendía ante la afición de los locales.

El británico se encontraría con el esférico en la altura del manchón penal, tras una buena jugada al desborde por la banda de la derecha, para batir al arquero ante la mirada de tres defensores que no pudieron impedir la ejecución.

Torino l TorinoFC_1906

Cierre dramático

Pero llegaría el empate al 80’, Antonio Arena se alzaría por los aires para conectar un testarazo en el área chica, tras un excelso centro por la punta de la izquierda, el juvenil de 16 años había ingresado minutos antes y se ponía como el héroe.

Y sobre los últimos minutos Emirhan Ilkhan catapultaría con la victoria agónica de 3-2 para avanzar de manera dramática en el Olímpico de Roma para avanzar a la siguiente ronda en donde se medirá al Inter de Milán.

A los Cuartos de Final l TorinoFC_1906

¿Fiorentina vs Como?

Solo falta un invitado a la ronda de los Cuartos de Final del cual saldrá del partido entre la Fiorentina y Como que buscan dar la sorpresa, hasta el momento los partidos confirmados son el Atalanta vs Juventus y el Bolonia vs Lazio.