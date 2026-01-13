FA Inglesa y UEFA se oponen a la implementación de la 'Ley Wegner'

Se oponen a los cambios de regla. La posible implementación de la llamada ‘Ley Wenger’, una propuesta que busca modificar la regla del fuera de juego, continúa viendo oposición. De acuerdo con reportes, la Federación Inglesa de Futbol (FA) así como la UEFA, han manifestado su oposición a esta iniciativa al considerar que el cambio sería demasiado drástico y alteraría de manera profunda el desarrollo de los partidos.

La propuesta impulsada por Arsène Wenger plantea que un jugador solo sea sancionado por fuera de juego cuando todo su cuerpo esté por delante del último defensor. Sin embargo, la FA considera que esta modificación obligaría a los defensores a retrasar excesivamente sus líneas, lo que cambiaría de forma considerable la manera de competir y equilibrar los encuentros.

Wenger, exentrenador del Arsenal y actual Jefe de Desarrollo Global del Futbol de la FIFA, ha defendido la necesidad de reformular la interpretación del fuera de juego vigente desde 1990. Su propuesta busca que se considere en posición antirreglamentaria a un jugador solo cuando una parte de su cuerpo, excluyendo brazos y manos, esté claramente adelantada respecto al defensor en el momento del pase.

Quiere el cambio de reglas | MEXSPORT

UEFA respalda la postura de la Federación Inglesa

Según el mismo reporte, la postura de la FA cuenta con el respaldo de la UEFA, organismo rector del futbol europeo, que tampoco ve con buenos ojos una transformación tan radical de la regla. Ante este escenario, ambas entidades trabajan en una propuesta intermedia que pueda servir como alternativa a la ‘Ley Wenger’.

Esta opción consistiría en señalar fuera de juego a un atacante cuando una parte de su torso sobrepase al defensor rival, excluyendo de la medición los pies, las piernas y la cabeza. El objetivo sería reducir las decisiones milimétricas sin modificar por completo la esencia de la norma actual.

Trabajan en una propuesta media | CAPTURA

Sin cambios previstos antes del Mundial de 2026

Por el momento, no se esperan modificaciones en la regla del fuera de juego antes de la Copa del Mundo de 2026. No obstante, la FIFA mantiene su respaldo a la idea original de Arsène Wenger y espera que la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de las Reglas del Juego, autorice la realización de más pruebas en el corto plazo.

El pasado 29 de diciembre, durante el World Sport Summit celebrado en Dubái, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, volvió a impulsar públicamente la ‘Ley Wenger’ al señalar que el organismo sigue analizando posibles ajustes al reglamento con la intención de hacer el juego “más ofensivo y más atractivo”.