Adidas lanza icónicos botines que utilizó Lionel Messi en el Mundial 2006

Adidas ha lanzado una versión de los F50 Tunit que homenajea la trayectoria de Lionel Messi a 20 años de su primera Copa del Mundo. La marca alemana ha presentado una edición limitada de los icónicos botines inspirada en los que el astro argentino calzó en Alemania 2006, marcando el inicio de su leyenda en el futbol mundial.

Este nuevo modelo, denominado Adidas F50 TUNiT Messi 2026, toma como base la silueta original de aquellos botines pero incorpora las tecnologías modernas de la línea F50 para ofrecer mayor rendimiento, ligereza y confort a los futbolistas actuales. El diseño respeta la esencia histórica mientras se adapta a las exigencias del juego contemporáneo.

¿Cuáles son sus características?

Los colores predominantes en este lanzamiento son el blanco y celeste, en clara referencia a la Albice­leste argentina, combinados con detalles en dorado que simbolizan la gloria y el triunfo. Este esquema cromático homenajea no solo a Messi, sino también a la selección que él ha liderado en tres títulos de la Copa del Mundo.

En la parte posterior del botín aparecen tres estrellas doradas, cada una representando los tres Campeonatos del Mundo obtenidos por Argentina (1978, 1986 y 2022), un guiño emocional que eleva el significado de esta edición más allá de lo puramente deportivo.

El diseño incluye también elementos personalizados como el número 10, icónico dorsal de Messi, y el número 19, recordando la camiseta que usó en su debut mundialista hace dos décadas, fusionando pasado y presente en una sola pieza.

Edición limitada

Adidas lanzará este modelo en edición limitada, acompañado de una caja especial con bolsa protectora y pegatinas exclusivas, reforzando su valor como objeto de colección para aficionados y fanáticos del deporte rey.

La presentación de los nuevos F50 TUNiT llega en un momento en que Messi continúa siendo protagonista en el fútbol de élite y antes de un nuevo Mundial, lo que ha generado expectación tanto entre jugadores como entre coleccionistas de botas históricas.

Con este homenaje, Adidas no solo celebra 20 años de historia con Messi, sino que también rinde homenaje al impacto cultural y deportivo que ha tenido este ícono argentino, consolidando a los F50 como una de las siluetas más recordadas del fútbol moderno.

