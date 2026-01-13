¿Cuándo y dónde ver el Chelsea vs Arsenal de la Carabao Cup?

La Semifinal de Ida de la EFL Cup, también conocida como Carabao Cup, entre Chelsea y Arsenal se vive con gran expectativa, duelo a celebrarse en Stamford Bridge, en lo que será un duelo clave, para los locales, en busca del primer finalista de esta tradicional competición de la liga inglesa.

Chelsea afronta el choque con novedades en el banquillo. Tras la salida de Enzo Maresca, Liam Rosenior tomó las riendas del equipo y llega motivado después de una contundente victoria 5-1 en la FA Cup que quebró una mala racha de resultados. El técnico ha trabajado desde su llegada para preparar a los Blues contra el líder de la Premier League.

El club azul lucha por recuperar identidad tras una temporada con altibajos, y Rosenior ha expresado su ambición de replicar la estabilidad de un proyecto largo como el de Mikel Arteta en el Arsenal, subrayando que este partido es una oportunidad para establecer una base sólida en su gestión.

¿Cómo llega el Arsenal?

Por su parte, el Arsenal llega con mayor regularidad en su rendimiento general, liderando la Premier League y con la confianza que brinda avanzar en múltiples competiciones. Los Gunners accedieron a esta fase tras eliminar dramáticamente al Crystal Palace en tanda de penales en los Cuartos de Final.

Tácticamente, Arteta ha mantenido la filosofía de control del balón y presión alta, aunque persisten ciertas dudas en defensa por lesiones y rotaciones; decisiones que podrían influir en el planteamiento ante un Chelsea físicamente intenso y ansioso por recuperar protagonismo.

En cuanto a bajas, Moisés Caicedo no podrá jugar con Chelsea por acumulación de tarjetas en la competición, una ausencia que podría pesar en el mediocampo local si no se cubre con la misma agresividad táctica de otras jornadas.

Históricamente, el duelo entre ambos clubes en esta competición ha sido parejo, con varios enfrentamientos cerrados que muchas veces se han definido por pequeños detalles. Esta temporada, su último encuentro en Stamford Bridge terminó igualado 1-1 en liga, lo que anticipa un choque abierto pero táctico entre clubes londinenses rivales.

¿A qué hora ver?

El partido de ida tendrá lugar este 14 de enero desde el Stamford Bridge, con la vuelta programada en el Emirates Stadium dentro de unos días dejando abierta la eliminatoria que promete intensidad, estrategia y el sabor de un clásico del futbol inglés.

Día: 14 de enero

Hora: 14:00

Estadio: Stamford Bridge

Transmisión: ESPN 2, Disney+

