Hombre de la tercera edad agoniza y muere afuera de hospital en CDMX por no querer atenderlo

Un hombre de la tercera edad que llegó en estado crítico al Hospital General Dr. Rubén Leñero murió después de pasar más de cuatro horas en la banqueta sin recibir atención médica, debido a que no portaba identificación oficial. El caso ha encendido el debate sobre los protocolos de atención de emergencias en hospitales públicos.

¿Qué ocurrió afuera del Hospital Rubén Leñero?

En las inmediaciones del Hospital General Dr. Rubén Leñero, ubicado en la colonia Santo Tomás de la alcaldía Miguel Hidalgo, un hombre de edad avanzada llegó en condición crítica, según testimonios de personas que estaban cerca del área de urgencias. Sin embargo, no fue atendido inmediatamente porque no contaba con identificación oficial, lo que, según testigos, impidió su acceso a la atención de emergencia durante varias horas.

El hombre permaneció por más de cuatro horas agonizando sobre la banqueta, visiblemente dolorido, mientras quienes esperaban en el lugar intentaban llamar la atención del personal médico y de seguridad sin éxito.

Testimonios e indignación de quienes presenciaron los hechos

Personas que se encontraban afuera del hospital narraron que el afectado pidió auxilio repetidas veces, incluso se arrastró hasta la puerta del área de urgencias en busca de ayuda.

Vecinos y familiares de otros pacientes que esperaban colocaron veladoras y cobijas alrededor del cuerpo para protegerlo del frío mientras esperaba atención, pero no fue sino hasta más tarde, cuando ya había fallecido, que una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmó la ausencia de signos vitales y personal del hospital ingresó el cuerpo en una camilla.

Usuarios y testigos manifestaron su indignación y cuestionaron que no se le permitiera el ingreso a urgencias pese a estar en condiciones críticas, argumentando que la falta de identificación no debería ser un requisito para atender a alguien en situación de emergencia.

¿Qué dicen las autoridades?

Hasta el momento no ha existido un pronunciamiento oficial por parte de la dirección del Hospital Rubén Leñero, de la Secretaría de Salud de la CDMX ni de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre este caso, ni se ha informado si se abrirá una investigación formal por posibles omisiones en la prestación del servicio de urgencias.

Este incidente ha reavivado la discusión pública sobre el acceso a la atención médica urgente sin barreras administrativas, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad o sin acompañantes que puedan identificarles.