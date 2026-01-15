CDMX alista protocolo de adopción para los lomitos del Refugio Franciscano

A unos días del histórico rescate de más de 200 perritos del Refugio Franciscano en Cuajimalpa, las autoridades de la Ciudad de México preparan el protocolo para que los lomitos puedan encontrar una nueva familia.

En el albergue temporal del Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero, ya se resguardan 170 perritos, mientras que 13 más están hospitalizados por su estado delicado de salud. Los canes fueron rescatados tras una orden judicial que determinó condiciones de riesgo para los animales. Hoy, gracias a ese operativo, muchos de ellos podrían comenzar una nueva vida.

¿Cuándo comienza la adopción?

El diputado del PVEM Manuel Talayero, presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de CDMX, reveló en entrevista con CONTRA que el proceso de adopción comenzará en cuestión de días.

“Ahorita nos estaban comentando que en unos días más, en unas semanas más, se va a abrir este proceso de adopción… tristemente o afortunadamente, al ser un caso muy mediático, yo creo que los animales van a encontrar familias muy rápido”, nos reveló.

Talayero también adelantó que tras este caso se impulsará una nueva legislación que permita revisar el estado de otros refugios y evitar que se repita la historia.

“Yo creo que… hay muchos albergues que no se encuentran en las mejores condiciones y creo que sí es necesario una nueva legislación”, reveló.

Actuamos por orden judicial: CDMX

Por su parte, Fadlala Akabani, subsecretario de Gobierno de la CDMX, dejó en claro que la prioridad del gobierno de Clara Brugada ha sido siempre proteger a los animales.

“Evidentemente para nosotros lo más importante es mantener y salvaguardar las condiciones físicas y materiales de estos seres sintientes… el gobierno de la ciudad estaba obligado a actuar y lo hizo, con total apertura, transparencia”, expuso también en exclusiva para CONTRA.

Y añadió: “Se va a realizar el protocolo de adopción los próximos días, conforme los médicos veterinarios vayan resolviendo las condiciones y el momento oportuno para que puedan ser adoptados. Vamos a avanzar conjuntamente, sociedad, Congreso, Poder Judicial… Todo ello lo tenemos que mejorar”.

Mientras se concreta el protocolo, cientos de personas ya han manifestado en redes sociales su interés por adoptar. Los lomitos del Refugio Franciscano pronto podrán encontrar hogar gracias a esta respuesta ciudadana.

Con información de Gina Sánchez.