¿Tienes electrónicos viejos? El MEGA Reciclatrón de CDMX ya tiene fecha y nuevo recinto

Por fin llegó el evento más grande para reciclar tus electrónicos viejos en la capital. La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) anunció la realización del MEGA Reciclatrón 2026, una jornada de acopio masiva que se celebrará el 29 y 30 de enero en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, de 09:00 a 16:00 horas.

Esta edición promete ser la más grande hasta ahora. En su pasada versión —también en Ciudad Universitaria— se recolectaron más de 60 toneladas de residuos electrónicos, un éxito rotundo que ahora permitirá escalar el evento y ampliar su impacto ambiental y ciudadano.

El Mega Reciclatron 2026 se realizará en Ciudad Universitaria / Especial

¿Qué puedes llevar?

Se recibirán pilas, celulares, cables, audífonos, tabletas, computadoras, electrodomésticos y demás residuos eléctricos y electrónicos, que serán canalizados a un manejo ambientalmente adecuado. Así, se fomenta la economía circular y se evita que estos desechos contaminen el suelo, el agua y el aire.

La jornada de acopio será el próximo 29 y 30 de enero / Especial

Tecnología con segunda vida

Este año se suma Steren, con una carpa de reparaciones menores para prolongar la vida útil de los aparatos. Además, se integran instituciones como la Facultad de Ciencias de la UNAM, la Procuraduría de Ordenamiento Territorial y la red de PILARES, haciendo de esta jornada una fiesta comunitaria con enfoque ambiental.

También existe un centro de acopio permanente en la alcaldía Azcapotzalco / Especial

Ya hay punto fijo!

Uno de los logros más destacados del programa es la instalación del primer punto fijo de acopio en la Alameda Norte (Azcapotzalco), ofreciendo una alternativa permanente para quienes no puedan acudir al Reciclatrón.

La SEDEMA insiste en que lleves tus residuos limpios y separados, y que participes con responsabilidad en este ejercicio de acción ambiental colectiva.

“El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Sedema, refrenda su compromiso con la construcción de una ciudad más sustentable”, señala el comunicado oficial.

Desde la 9 de la mañana se estarán recibiendo los aparatos / Especial