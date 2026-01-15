Así puedes quedar exento del pago de tenencia 2026 en CDMX si usas moto

Quienes circulan en motocicleta dentro de la Ciudad de México deben cumplir, como cada año, con el pago de refrendo y tenencia vehicular. No obstante, para 2026 continúa vigente un estímulo fiscal que permite eliminar por completo el cobro de la tenencia, siempre y cuando se respeten las reglas establecidas por la autoridad capitalina.

Este beneficio no se otorga de forma automática. Para acceder al subsidio del 100%, los propietarios deben revisar con cuidado si su motocicleta cumple con los criterios relacionados con el valor comercial, el tipo de placas y su situación administrativa ante la Tesorería de la CDMX.

¿Cuánto debe costar la moto para no pagar tenencia?

Uno de los requisitos centrales para acceder al beneficio es el precio del vehículo. Para el ejercicio fiscal 2026, la Secretaría de Administración y Finanzas fijó como límite un valor máximo de 215 mil pesos sin IVA, o 250 mil pesos con el impuesto incluido.

Este ajuste amplía el rango de motocicletas que pueden acceder al subsidio, ya que en años anteriores el tope permitido era considerablemente menor. Si el valor de compra se encuentra dentro de estos montos, el propietario puede continuar con el trámite para obtener el descuento.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio en 2026?

El año de expedición de las placas también influye en el beneficio. Las motocicletas con placas emitidas a partir de 2021 pueden obtener el descuento total de la tenencia, mientras que aquellas con placas del año 2020 solo acceden a una reducción del 50%.

En contraste, los vehículos con placas anteriores a 2020 no son elegibles para ningún tipo de subsidio y deberán cubrir el monto completo del impuesto correspondiente al ejercicio 2026.

Además, es obligatorio pagar el refrendo vehicular antes del 31 de marzo de 2026, no tener adeudos de tenencias previas y contar con tarjeta de circulación vigente o renovarla antes de iniciar el trámite.

El pago del refrendo y la validación del subsidio pueden realizarse en kioscos de la Tesorería, instituciones bancarias, tiendas autorizadas, mediante la App Tesorería CDMX o en el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, facilitando así el cumplimiento de esta obligación fiscal.