SEP cambia inscripciones escolares para 2026: los requisitos que todos los padres deben conocer

Adios a las largas filas para que un niño entre a una escuela.
Jorge Reyes Padrón
15 de Enero de 2026

Adiós a las filas interminables y al papeleo de siempre. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027 cambiará radicalmente en México. A partir de este año, todo será digital, anticipado y centralizado mediante el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID).

Nuestro objetivo es garantizar el acceso equitativo a la educación, evitar filas presenciales y asegurar que ningún niño, niña o adolescente se quede sin lugar”, informó la SEP a través de un comunicado en su cuenta oficial de X.

El nuevo esquema busca hacer más eficiente el trámite para preescolar, primaria, secundaria, educación especial y servicios educativos en escuelas públicas, priorizando a comunidades vulnerables y familias en situación de movilidad o migración.

¿Qué necesito para inscribir a mi hijo en 2026?

La SEP reiteró que todos los trámites son gratuitos y se realizarán, en su mayoría, de forma digital. Estos son los documentos obligatorios:

  • CURP del alumno o alumna
  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial del padre, madre o tutor
  • Comprobante de domicilio
  • Selección de escuelas en el sistema SAID

Estos documentos serán solicitados de manera digital en la mayoría de los casos, con el fin de agilizar el proceso y reducir trámites presenciales innecesarios”, confirmó la dependencia.

¿Qué cambia con el SAID?

La plataforma SAID marcará el fin de las inscripciones tradicionales, permitiendo:

  • Registro en línea, desde casa
  • Mejor distribución de espacios escolares
  • Mayor transparencia en la asignación de lugares
  • Prioridad por cercanía al domicilio del alumno

El sistema ya estará activo para el ciclo 2026-2027, y la SEP espera que con esta medida "nadie se quede afuera" del sistema educativo.

¿Dónde pedir informes o ayuda?

La SEP habilitó correos y teléfonos especializados por nivel educativo:

  • 📩 Preinscripciones CDMX: preinscripcionescdmx@aefcm.gob.mx
  • 🧒 Preescolar: controlescolar.prees@aefcm.gob.mx
  • 📘 Primaria: inscripcionescsepri@aefcm.gob.mx
  • 🎓 Secundaria: cses.evalservicio@aefcm.gob.mx
  • 📥 Buzón Escolar SEP: buzesco@nube.sep.gob.mx

Las autoridades escolares recomiendan a las familias utilizar estos medios oficiales para evitar fraudes y mantenerse informadas sobre fechas clave y procedimientos del ciclo escolar 2026-2027.

