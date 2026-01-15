SEP cambia inscripciones escolares para 2026: los requisitos que todos los padres deben conocer

Adiós a las filas interminables y al papeleo de siempre. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027 cambiará radicalmente en México. A partir de este año, todo será digital, anticipado y centralizado mediante el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID).

“Nuestro objetivo es garantizar el acceso equitativo a la educación, evitar filas presenciales y asegurar que ningún niño, niña o adolescente se quede sin lugar”, informó la SEP a través de un comunicado en su cuenta oficial de X.

El nuevo esquema busca hacer más eficiente el trámite para preescolar, primaria, secundaria, educación especial y servicios educativos en escuelas públicas, priorizando a comunidades vulnerables y familias en situación de movilidad o migración.

¿Qué necesito para inscribir a mi hijo en 2026?

La SEP reiteró que todos los trámites son gratuitos y se realizarán, en su mayoría, de forma digital. Estos son los documentos obligatorios:

CURP del alumno o alumna

Acta de nacimiento

Identificación oficial del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio

Selección de escuelas en el sistema SAID

“Estos documentos serán solicitados de manera digital en la mayoría de los casos, con el fin de agilizar el proceso y reducir trámites presenciales innecesarios”, confirmó la dependencia.

¿Qué cambia con el SAID?

La plataforma SAID marcará el fin de las inscripciones tradicionales, permitiendo:

Registro en línea, desde casa

Mejor distribución de espacios escolares

Mayor transparencia en la asignación de lugares

Prioridad por cercanía al domicilio del alumno

El sistema ya estará activo para el ciclo 2026-2027, y la SEP espera que con esta medida "nadie se quede afuera" del sistema educativo.

¿Dónde pedir informes o ayuda?

La SEP habilitó correos y teléfonos especializados por nivel educativo:

📩 Preinscripciones CDMX: preinscripcionescdmx@aefcm.gob.mx

🧒 Preescolar: controlescolar.prees@aefcm.gob.mx

📘 Primaria: inscripcionescsepri@aefcm.gob.mx

🎓 Secundaria: cses.evalservicio@aefcm.gob.mx

📥 Buzón Escolar SEP: buzesco@nube.sep.gob.mx

Las autoridades escolares recomiendan a las familias utilizar estos medios oficiales para evitar fraudes y mantenerse informadas sobre fechas clave y procedimientos del ciclo escolar 2026-2027.