SEP cambia inscripciones escolares para 2026: los requisitos que todos los padres deben conocer

Adiós a las filas interminables y al papeleo de siempre. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027 cambiará radicalmente en México. A partir de este año, todo será digital, anticipado y centralizado mediante el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID).
“Nuestro objetivo es garantizar el acceso equitativo a la educación, evitar filas presenciales y asegurar que ningún niño, niña o adolescente se quede sin lugar”, informó la SEP a través de un comunicado en su cuenta oficial de X.
El nuevo esquema busca hacer más eficiente el trámite para preescolar, primaria, secundaria, educación especial y servicios educativos en escuelas públicas, priorizando a comunidades vulnerables y familias en situación de movilidad o migración.
¿Qué necesito para inscribir a mi hijo en 2026?
La SEP reiteró que todos los trámites son gratuitos y se realizarán, en su mayoría, de forma digital. Estos son los documentos obligatorios:
- CURP del alumno o alumna
- Acta de nacimiento
- Identificación oficial del padre, madre o tutor
- Comprobante de domicilio
- Selección de escuelas en el sistema SAID
“Estos documentos serán solicitados de manera digital en la mayoría de los casos, con el fin de agilizar el proceso y reducir trámites presenciales innecesarios”, confirmó la dependencia.
¿Qué cambia con el SAID?
La plataforma SAID marcará el fin de las inscripciones tradicionales, permitiendo:
- Registro en línea, desde casa
- Mejor distribución de espacios escolares
- Mayor transparencia en la asignación de lugares
- Prioridad por cercanía al domicilio del alumno
El sistema ya estará activo para el ciclo 2026-2027, y la SEP espera que con esta medida "nadie se quede afuera" del sistema educativo.
¿Dónde pedir informes o ayuda?
La SEP habilitó correos y teléfonos especializados por nivel educativo:
- 📩 Preinscripciones CDMX: preinscripcionescdmx@aefcm.gob.mx
- 🧒 Preescolar: controlescolar.prees@aefcm.gob.mx
- 📘 Primaria: inscripcionescsepri@aefcm.gob.mx
- 🎓 Secundaria: cses.evalservicio@aefcm.gob.mx
- 📥 Buzón Escolar SEP: buzesco@nube.sep.gob.mx
Las autoridades escolares recomiendan a las familias utilizar estos medios oficiales para evitar fraudes y mantenerse informadas sobre fechas clave y procedimientos del ciclo escolar 2026-2027.