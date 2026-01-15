Barcelona sufre, pero logra vencer a Racing y avanza en la Copa del Rey

Barcelona no quiso repetir la tragedia que vivió Real Madrid en la Copa del Rey y venció 2-0 al Racing de Santander para instalarse en los Cuartos de Final del torneo.

El equipo dirigido por Hansi Flick sufrió por momentos y le costó abrir el marcador, pero, finalmente, la jerarquía hizo de las suyas y de la mano de Ferran Torres y Lamine Yamal, se llevó la victoria.

Ferran Torres abrió el marcador | AP

La primera mitad vio a un Barça frustrado y con pocas ideas gracias a una defensa de Racing bien plantada y que no dejó espacios a los jugadores más desequilibrantes de los visitantes.

Sin embargo, la recompensa llegó para los culés en la segunda parte. Desde los primeros minutos, el arco de Jokin Ezkieta se convirtió en un campo de tiro al blanco que con el paso del tiempo terminó por vencerse.

Al minuto 66, Ferran aprovechó un buen servicio al espacio y se quitó de encima al portero para definir con la portería vacía y poner el primero en la pizarra.

Barcelona venció 2-0 al Racing de Santander | AP

La respuesta de Racing no se hizo esperar y de inmediato se fueron al frente. Manex Lozano logró mandar el balón al fondo de las redes en dos ocasiones, pero ambas fueron anuladas por fuera de lugar.

En tiempo agregado, los locales tuvieron una nueva oportunidad, pero Joan García salió tiempo y tapó el mano a mano. Ya en los segundos finales, Lamine Yamal aprovechó un contra golpe y sentenció el partido.