Álvaro Arbeloa 'da la cara' tras derrota ante Albacete: 'El culpable soy yo'

De mal en peor para el Real Madrid. Tras perder la Final de la Supercopa de España ante Barcelona, Florentino Pérez decidió hacer un cambio drástico al despedir a Xabi Alonso con la esperanza de poder revertir el camino. Sin embargo, tras un par de días y con un nuevo hombre al mando, el conjunto blanco firmó una pero derrota quedando eliminado de la Copa del Rey ante Albacete.

Ante la salida de Xabi, la directiva merengue decidió elevar al al estratega del Castilla en el exfutbolista Álvaro Arbeloa. El exjugador tuvo tan sólo un par de días para alistar el juego de Copa del Rey, sin embargo, parece que no fue suficiente pues no los pudo comandar al triunfo. Aun así, aceptó la culpa de la eliminación.

Quedaron eliminados de la Copa | AP

El culpable de la eliminación

En la conferencia de prensa post partido, el nuevo entrenador merengue asumió la culpa de la eliminación, asegurando que sus jugadores dieron todo lo posible para poder llevarse el resultado. A pesar de estar dolidos por el resultado, el DT ahora piensa en mejorar y poder competir en Champions y Liga.

"Si hay algún culpable soy yo. Me siento el responsable. Yo solo quiero agradecer a los jugadores la bienvenida que me han dado y a partir de aquí, a trabajar y a mejorar para el partido del sábado... No les puedo reprochar absolutamente nada (a los jugadores). Entiendo al aficionado porque tenemos esa exigencia y nos vamos dolidos a la cama pero no tenemos otra cosa que levantarnos para volver a trabajar. Tenemos aún dos títulos por los que pelear".

Defendió a sus jugadores | AP

Minimizó el resultado

A pesar de aceptar la culpa del resultado, el entrenador también minimizó la eliminación pues, considera que, a pesar del resultado considera que sólo pueden ir mejorando y así conseguir el éxito. Además, Arbeloa considera que el no jugar la Copa del Rey les dará tiempo para poder seguir trabajando rumbo a sus otros objetivos.

"No tengo miedo al fracaso y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo. Si algo he entendido en la vida es que el fracaso es el camino al éxito. He fracasado muchas veces en mi vida. He sufrido eliminatorias coperas peores que esta". "Perder en el Real Madrid no es un alivio nunca y tiene unas consecuencias que pueden ser positivas porque tenemos más tiempo para entrenar pero el objetivo no era perder".