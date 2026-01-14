¡Catástrofe! Real Madrid queda eliminado de Copa del Rey en la presentación de Arbeloa como técnico

Un revés tras otro y Real Madrid se hunde en la tragedia. Luego de la derrota ante Barcelona en la Final de la Supercopa de España, la directiva merengue despidió a Xabi Alonso como director técnico, pero su reemplazo empezó su gestión de la peor manera y con un fracaso mayúsculo para el club esta temporada.

En la presentación de Álvaro Arbeloa en el banquillo, los Merengues cayeron en su visita a Albacete, que dio la sorpresa en Octavos de Final de Copa del Rey y dejó fuera a uno de los candidatos al título. Jefté Betancor fue la figura del encuentro con un doblete que firmó el triunfo 3-2 en el último minuto de partido.

Arbeloa tuvo una catastrófica presentación como técnico de Real Madrid | AP

Con un gran remate en tiro de esquina al primer minuto de la compensación, Gonzalo García le dio vida al conjunto blanco y puso el 2-2 que mandaba el juego al alargue. Sin embargo, en la última jugada del partido, Betancor tomó mal parada a la defensa merengue y tras un primer centro que se estrelló en Dani Carvajal, sacó un disparo bombeado al poste más alejado de Andriy Lunin para sentenciar el encuentro.

Fue la tercera ocasión que Albacete tomó la ventaja en el partido y en esa ocasión el Madrid ya no pudo recuperarse. Al final del primer tiempo, al 42', Javier Villar adelantó a los locales, pero seis minutos más tarde -en la compensación- Franco Mastantuoto empató el encuentro. Mientras que en la segunda mitad, Jefté puso el 2-1 al 82', previo a final dramático con los goles de Gonzalo el doblete del delantero canario.

Albacete dio la sorpresa de Octavos de Final | AP

De evitar el descenso a eliminar al Real Madrid

Con 21 partidos de 42 disputados, Albacete se encuentra en el puesto 17 de la clasificación en la Segunda División de España. Los dirigidos por Alberto González suman 24 puntos, apenas uno más que Huesca, que por ahora se encuentra entre los cuatro clubes que están en zona de descenso a la Primera Federación (la Tercera División).

Sin embargo, eso quedó en el olvido este miércoles en el Estadio Carlos Belmonte, donde con una gran actuación defensiva, los albacetenses eliminaron a los Merengues y por primera vez desde la Temporada 1994-95 avanzaron a Cuartos de Final. En aquella campaña, el club llegó hasta Semifinales, donde quedó eliminado ante Valencia.

MINUTES AFTER MADRID EQUALIZED ALBACETE SCORES A WONDERFUL GOAL TO WIN IT VS. REAL MADRID AT THE END OF STOPPAGE TIME!



REAL MADRID ARE HEADED OUT OF THE COPA DEL REY 😱 pic.twitter.com/CY2pfHrbmG — ESPN FC (@ESPNFC) January 14, 2026

Albacete avanzó a Cuartos de Final por primera vez en más de 30 años | AP

En cuanto a Real Madrid, es la décima ocasión que queda eliminado de Copa del Rey ante un conjunto de categoría inferior, según datos del reconocido Mister Chip. La última vez, hasta ahora, fue en 2021, cuando en la Tercera Ronda CD Alcoyano sorprendió y se impuso 1-2 en tiempo extra.

¿Cuándo juega de nuevo Real Madrid?

Ya sin la Supercopa y eliminado de Copa del Rey, al equipo blanco solo le queda pelear por LaLiga y la Champions League. En la primera recibirá a Levante el próximo sábado 17 de enero a las 7:00 horas en la Jornada 20 del torneo; mientras que en la segunda será local ante Mónaco, el próximo martes 20 a las 14:00 horas.