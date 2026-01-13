Atlético de Madrid sufre pero elimina a Deportivo la Coruña en Copa del Rey

Reencuentro con el triunfo y boleto a Cuartos de Final. Atlético de Madrid sufrió en su visita a Deportivo la Coruña, pero al final cumplió con las expectativas y superó los Octavos de Final de la Copa del Rey. Ahora esperará al sorteo del próximo lunes 19 para conocer a su rival en la siguiente ronda.

Pese a dominar la posesión y disparos al arco, el equipo de Diego Simeone no pudo adelantarse en el primer tiempo a pesar de los esfuerzos de Julian Álvarez, Giuliano Simeone y Antoine Griezmann. Y en cambio, el Depor, con un par de contragolpes trató de hacerle daño al rival.

Al final, fue el eterno 'Principito' quien marcó la diferencia para los rojiblancos, que con esta victoria encuentran consuelo luego de la derrota ante Real Madrid, el jueves pasado en la Supercopa de España. Sin embargo, es un llamado de atención por la falta de efectividad del ataque.

Atlético no tuvo un partido sencillo | AP

Griezmann fue el héroe de Atlético

Fue por medio de la pelota parada que el delantero francés inclinó el marcador a favor de su equipo al minuto 60. En el cobro de una falta, a la altura de la media luna pero en el costado derecho, Griezmann sacó un zurdazo al ángulo, ante la mirada impotente del portero Germán Parreño.

Fue la décima anotación para Griezmann en la Temporada 2025-26, tercera en Copa del Rey luego del doblete contra Atlético Baleares en la Ronda de 32. Mientras que con Atlético de Madrid, el atacante galo llegó a 208 goles, con lo que se aleja cada vez más como el máximo goleador colchonero.

Atlético de Madrid logró un sufrida victoria | GROSBY

¿Cuándo juega de nuevo Atlético de Madrid?

El siguiente compromiso de los Colchoneros es en LaLiga, cuando reciban en el Estadio Metropolitano a Alavés. El partido está programado para el domingo 18 de enero a las 9:15 horas (tiempo del centro de México).

En cuanto al Deportivo, regresa a los compromisos de Segunda División y visita a Almería. Dicho compromiso está agendado para el sábado 17 de enero a las 14:00 horas.