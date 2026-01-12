Xabi Alonso y los entrenadores que fueron despedidos tras perder ante Barcelona

El Clásico no es sólo un partido más, al menos no para la directiva del Real Madrid, la cual decidió despedir a su entrenador Xabi Alonso tras sumar una nueva derrota ante Barcelona. El DT español, se despidió tras sólo 34 partidos dirigidos al mando del conjunto blanco, el último siendo la Final de la Supercopa de España.

El equipo merengue decidió poner fin a la era de Alonso al mando del equipo. El exfutbolista dirigió 34 partidos en los cuales acumuló 24 triunfos, cuatro empates y sólo seis derrotas. Desafortunadamente para el DT, dos de esas derrotas resultaron en torneos perdidos, como lo fue el 4-0 ante PSG en el Mundial de Clubes y el 3-2 ante Barcelona este fin de semana.

A pesar de tener números destacados, marchar segundo en la Liga y perder la Supercopa fue suficiente para que Florentino Pérez optara por cambiar de plan despidiendo a Alonso y reemplazándolo con Álvaro Arbeloa. Ahora el interino deberá revertir un paso que luce muy complicado.

Se despide de Real Madrid | AP

Alonso vs Barcelona

A pesar de perder en la Final de Supercopa, Xabi no tuvo un mal paso ante Barcelona pues en su primer enfrentamiento al conjunto culé, el equipo merengue logró llevarse la victoria por marcador de 2-1. Este triunfo no sólo los ponía momentáneamente líderes de Liga, sino que también rompió una racha de cuatro derrotas al hilo del equipo ante su máximo rival.

Aun así, la era del DT con Real Madrid llegó a su fin cayendo ante Barcelona. Con esto, Xabi Alonso se unió a una lista de cuatro entrenadores que fueron despedidos inmediatamente tras perder ante Barcelona.

Otros DTs perdieron su puesto tras el Clásico | MEXSPORT

DTs despedidos tras El Clásico

Alonso no es el primer entrenador en haber sido despedido inmediatamente después de caer ante Barcelona. Desde 2005, el Real Madrid ha despedido a cinco estrategas por caer ante los culés. El primero en caer fue Vanderlei Luxemburgo, quien perdió ante Barcelona 3-0 y una semana más tarde fue despedido.

Trece años más tarde, Julen Lopetegui también perdió su puesto tras un Clásico. El entrenador español sólo dirigió 14 partidos al cuadro blanco, el último siendo y terminó saliendo una importante derrota de 5-1 en contra del Barça. Además sumaba un triunfo y cuatro derrotas en sus previos cinco juegos antes de medirse a los culés.

Fue el último en perder su puesto | MEXSPORT

El último DT en perder su puesto tras un juego ante Barcelona fue Santiago Solari, el DT español llegó tras una larga trayectoria en las inferiores del equipo, sin embargo, tras 18 victorias, dos empates y ocho derrota fue despedido. Aunque su último juego no fue ante los culés, la derrota de 1-0 en el Clásico y la eliminación en Champions le costaron su puesto.

Cabe destacar que, Bernd Schuster también fue despedido por un Clásico, sin embargo, no fue por el resultado sino que, tras sumar dos derrotas consecutivas, el equipo se alistaba para enfrentarse al Barcelona, por lo que el alemán aseguró que "en ese momento era imposible vencer al Barcelona". Esto le costó su puesto.

Ahora, Xabi se une a esta lista de entrenadores que, una derrota ante Barcelona los encaminó a ser despedidos del cuadro merengue.