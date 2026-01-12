Cristiano Ronaldo anota su gol 959; pero, Al-Nassr cae ante Al Hilal

Cristiano Ronaldo sigue con pasos agigantados rumbo a la marca de mil goles, el lusitano conquistó su anotación número 959; sin embargo, terminó con sabor agridulce luego de que Al Nassr terminara siendo remontado por Al Hilal.

El atacante portugués apareció antes del descanso después de una jugada puntada de su compañero en la que aprovechó dentro del área para definir el primero de la noche. Para la segunda parte, los locales reaccionaría para terminar con el 3-1.

Cristiano Ronaldo l AlNassrFC

Para la segunda parte, Al Hilal se encontraría con la pena máxima para que Salem Al-Dawsari empatara los cartones en el minuto 57, tan solo minutos después Nawaf Al-Aqidi se iría a las regaderas dejando a la visita con uno menos.

Finalmente, al minuto 81 la casa sentenciaría por conducto de Mohamed Kanno y en el agregado Rúben Neves haría valido el tiro penal desde los once pasos engañando totalmente al arquero para sentenciar el resultado y alejarse con diferencia de 7 puntos en la parte alta.

Al Nassr cae ante Al Hilal l AlNassrFC

¿Llegará a los mil goles?

Fue a partir de 2008, cuando marcó en la victoria 3-1 de Manchester United que CR7 comenzó a contar sus anotaciones en centenares. En aquella ocasión, Tottenham en la FA Cup fue la víctima del gol cien del atacante.

Tras ello, fue con Real Madrid que comenzó a mejorar su cuota y con los Merengues alcanzó cuatro hitos más, hasta superar los 500 goles. Mientras que con la Juventus logró los 600 tantos y con la Selección Portugal alcanzó las marcas de 700 y 900, la primera en eliminatorias para la Euro 2020 y la segunda en la Nations League.

Desde que marcó su gol 900, ante la Selección de Croacia, ha pasado un año en el cual el Bicho ya hizo más de 50 goles. Por lo que de mantener este ritmo, podría ser en la próxima Copa del Mundo Norteamérica 2026 que llegue el histórico gol número mil.

CR7 l AlNassrFC

¿Cuál es su próximo partido?

Al Nassr y Cristiano Ronaldo buscarán acercarse a los dirigidos por Inzaghi; su próximo cotejo será enfrentando Al-Shabab quien solo registra una victoria en 13 juegos disputados y se encuentran en la zona de descenso con apenas 8 unidades.