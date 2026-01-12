Todos los entrenadores del Real Madrid con Florentino Pérez: Arbeloa será el 17

La derrota más reciente del Real Madrid se ha dado frente a su máximo rival y apenas en el inicio del 2026; Barcelona los ha vencido en la Supercopa de España, provocando la salida inmediata de Xabi Alonso, quien no pudo completar la temporada después de su salida del Bayer Leverkusen.

Sin dejar pasar mucho tiempo, Florentino Pérez ya ha elegido al sucesor de Xabi sin buscar tan lejos de casa, pues será Álvaro Arbeloa quien se quede a cargo del club, al menos como interino durante la siguiente etapa de la temporada.

Xabi Alonso concluyó su etapa en el Real Madrid | AP

Inestabilidad merengue

A pesar de tener en su historial la presencia de algunos entrenadores exitosos, realmente el banquillo del Real Madrid se ha caracterizado por ser inestable a la hora de elegir o mantener con el paso de las temporadas cuando Florentino Pérez se encuentra al frente del club. Sumando su primera gestión del 2000 al 2006 y después desde 2009 hasta la actualidad, el mandamás blanco suma 17 entrenadores contratados.

Dentro de los nombres de todos estos directores técnicos que han pasado por el cuadro merengue, solamente Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane se han quedado con un tiempo realmente largo con el puesto de entrenador, entregando también buenos resultados a Florentino en su estadía.

Arbeloa asume con efecto inmediato | AP

En cuanto al despido de Xabi Alonso, los resultados no venían acompañando al español, sumado al hecho de que, según lo que se ha podido ver en algunos videos virales, los jugadores de la plantilla ya no tenían ningún tipo de respeto por él, por lo que se tomó la decisión de dejarlo ir para dejar a Arbeloa, quien ha estado a cargo de categorías menores en el club.

Llevar a Xabi como entrenador del Real Madrid también significó una inversión y, a la postre, pérdida por parte de Pérez, pues contratarlo le hizo gastar entre 12 y 15 millones de euros por poder desprenderlo del Bayer Leverkusen de acuerdo a información del medio alemán Kicker; su contrato abarcaba hasta el 30 de junio de 2028, pero no pudo llegar a su fin.

Real Madrid necesita enderezar el rumbo en la temporada | AP

¿Quiénes han sido los DTs bajo la gestión de Florentino?