¿Pedrada a Xabi? Arbeloa asegura que quiere ver a Vinicius 'contento y bailando' en el Real Madrid

Álvaro Arbeloa fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del primer equipo del Real Madrid, en sustitución de Xabi Alonso, y ofreció sus primeras declaraciones en conferencia de prensa, donde dejó claro que su proyecto estará centrado en los futbolistas y en que disfruten del juego.

El nuevo entrenador merengue asume el cargo tras un periodo de ocho meses marcado por la inestabilidad bajo el mando de Xabi Alonso. Arbeloa, quien venía desempeñándose como técnico del Real Madrid Castilla, da el salto al primer equipo con un discurso enfocado en la felicidad, la ambición deportiva y el compromiso con el escudo del club.

Desde su presentación, Arbeloa subrayó que su principal objetivo es que los jugadores se sientan cómodos dentro del campo. “Al final lo importante son ellos, que se puedan expresar, disfrutar en el campo y que sean felices”, manifestó. El técnico añadió que representar al club blanco implica una responsabilidad especial. “Llevar este escudo es lo mejor que te puede pasar en la vida y es un privilegio enorme para todos. No me preocupa otra cosa que tener la ambición y la ilusión por ganar todos los títulos porque es lo que marca este escudo”.

Fue presentado oficialmente | AP

El mensaje de Arbeloa para Vinicius

Uno de los temas centrales de la conferencia fue la situación de Vinicius Junior, quien habría atravesado momentos complicados en la etapa anterior. Arbeloa fue enfático al destacar la importancia del brasileño dentro del equipo y su deseo de verlo disfrutar nuevamente del futbol. “Es una suerte contar con él porque es uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo y querido por la afición”, afirmó. “Quiero ver a Vinícius sonriendo, disfrutando, bailando”.

El nuevo entrenador también fue cuestionado sobre la gestión de egos en una plantilla que cuenta con figuras de talla mundial como Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Arbeloa restó importancia a este aspecto y mostró confianza en el grupo humano que conforma el vestidor. “No es algo que me preocupe mucho”, expresó. “Tenemos una plantilla con grandes futbolistas y son todos muy buenos chicos, no hay nadie más interesado en ganar títulos que los jugadores”.

Quiere al brasileño contento | AP

La influencia de Mourinho

Durante la conferencia, Arbeloa reconoció la influencia que tuvo José Mourinho en su etapa como jugador del Real Madrid a inicios de la década de 2010. El ahora entrenador admitió que el técnico portugués marcó profundamente su forma de entender el futbol y la gestión de un equipo, aunque dejó claro que no pretende imitarlo.

“Sabía que surgiría esta pregunta”, dijo Arbeloa. “Fue un privilegio y un honor ser entrenado por él. Tengo una gran relación con él. Influyó mucho en mí y lo llevo dentro. (pero) Voy a ser Álvaro Arbeloa”. El técnico añadió que siempre ha sido una persona sin miedo al fracaso. “Es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca, pero estoy seguro de que si quisiera ser él fracasaría estrepitosamente”.

Quiere escribir su propia historia | AP

Arbeloa también aclaró que no ha tenido contacto con Mourinho desde que fue nombrado entrenador del primer equipo. En el pasado, había reconocido que buscaba adoptar algunos rasgos del portugués, como la franqueza y la fortaleza de carácter, aunque ahora insiste en construir su propio camino como técnico.

Con este nuevo capítulo, Álvaro Arbeloa inicia su etapa al frente del Real Madrid con un mensaje claro: priorizar a los jugadores, recuperar la ilusión dentro del campo y competir por todos los títulos que exige la historia del club.