Xabi Alonso fue despedido con los mismos números de Hansi Flick en el Barcelona

Xabi Alonso dejó de ser entrenador del Real Madrid después de perder la Final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona, aunque los reportes desde España aseguran que el rendimiento del cuadro merengue no fue lo que provocó la salida del español.

Lo cierto, más allá de los rumores sobre los motivos que ocasionaron el despido de Alonso, es que los números del exdirector técnico del Bayer Leverkusen no fueron malos, incluso, fueron los mismos que Hans Dieter-Flick tuvo en su primera campaña con el FC Barcelona.

Xabi Alonso, fuera del Real Madrid

En los primeros 34 encuentros de ambos entrenadores, el saldo es el mismo, 24 juegos ganados, cuatro empates y apenas seis derrotas, aunque ese balance a Flick le sirvió para permanecer al frente de cuadro catalán.

Con esos números, Flick consiguió ganar LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa del año pasado, suficiente para permanecer en el cargo un año más.

El balance general entre Flick y Alonso | RÉCORD

Por su parte, a pesar de caer en la Final de la Supercopa, el Madrid de Xabi Alonso se encontraba a cuatro puntos del FC Barcelona, está en zona de clasificación directa en Champions League y todavía compite en la Copa del Rey.

Ahora, tras la destitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa tomará al Real Madrid hasta que termine la temporada, con la firme obligación de ganar trofeos con el equipo merengue, evitando lo que ocurrió la temporada anterior.

La primera prueba de fuego para Arbeloa es el encuentro de Octavos de Final de la Copa del Rey, donde se enfrentarán al Albacete, antes de jugar ante el Levante por LaLiga y ante el Monaco por la UEFA Champions League.

Xabi Alonso, con Real Madrid | AP