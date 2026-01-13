Álvaro Arbeloa, ilusionado tras convertirse en DT del Real Madrid. “Es un sueño hecho realidad”

Álvaro Arbolea ya se prepara para afrontar uno de los retos más grandes de su carrera como entrenador, el exjugador de los Merengues dio sus primeras declaraciones tras ser anunciado como el nuevo DT del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso.

Álvaro Arbeloa l realmadrid

El español en conferencia de prensa previo al duelo ante Albacete, correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Rey, en donde aseguró sentirse ilusionado y nu dudó en decir que su sueño se ha cumplido con la responsabilidad que esto conlleva.

“Es un sueño hecho realidad. Sé la responsabilidad que tengo. Lo afronto con mucha ilusión. Tenemos una gran plantilla con jugadores dispuestos a todo. No olvidemos que hay jugadores con seis Champions League. Eso parece olvidarse rápidamente2, dijo el nuevo timonel.

Entrenamiento del Real Madrid l realmadrid

Primer entrenamiento

Álvaro Arbeloa tuvo su primer entrenamiento al mando de la plantilla madrileña, la sesión estuvo marcada por varias ausencias y en la que no estuvo un Kylian Mbappé que causó revuelo tras la Final de la Supercopa de España por el famoso pasillo al Barcelona.

El francés se sigue recuperando de una lesión que lo aqueja en la rodilla derecha, el atacante arrastra molestias tras tener minutos ante el Barcelona en donde llevó al límite su físico y que por ahora tendrá que extremar precauciones para evitar una recaída.

Con la ausencia del exjugador del París Saint-Germain se sumaron jugadores como Rodrygo Goes, Antonio Rüdiger y Eder Militao. Ante esto, el entrenador tuvo que recurrida a cinco jugadores del equipo filial a los que son de su confianza encabezados por Manuel Ángel.

Arbeloa l realmadrid

¿Habló con Xabi Alonso?

Álvaro Arbeloa hizo enfásisi en la historia del club y su larga estadía en la casa blanca: "Para mí, es un día especial, como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid Tengo 42 años, 20 en esta casa y cada día que he pasado en el mejor club del mundo y la historia ha sido especial. Hoy por supuesto es uno de ellos, pero consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea"

El exjugador reveló que tuvo contacto con Xabi Alonso tras su salida como DT de los madrileños: "Claro que hablé con Xabi. Todos sabéis la amistad que me une con él y lo mucho que le aprecio y le quiero, y sé que es mutuo”.