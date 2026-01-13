"Por culpa de niños malcriados": Nurmagomedov defiende a Xabi Alonso tras dejar el Real Madrid

Khabib Nurmagomedov, excampeón mundial de la UFC, encendió la polémica tras pronunciarse sobre la salida de Xabi Alonso del Real Madrid. El expeleador ruso consideró que la crisis deportiva del conjunto merengue no es responsabilidad exclusiva del banquillo, sino que estaría relacionada con la actitud y comportamiento de los futbolistas.

La salida del técnico español se dio luego de semanas de rumores y terminó por concretarse tras la derrota de los merengues ante el Barcelona por 3-2 en la final de la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudita. El resultado marcó un punto de quiebre que aceleró una decisión que tomó por sorpresa a gran parte del entorno madridista.

Xabi Alonso dejó de ser entrenador merengue | AP

Khabib Nurmagomedov sale en defensa de Xabi Alonso

A través de una historia publicada en redes sociales, Khabib Nurmagomedov expresó su respaldo total a Xabi Alonso y lanzó una crítica directa hacia los jugadores del Real Madrid. “Hace un año le rogaban. Ahora lo despiden. Por culpa de niños malcriados. Xabi, eres el mejor”, escribió el excampeón invicto de peso ligero de la UFC.

Las palabras de Nurmagomedov llamaron la atención debido a que Xabi Alonso había sido cuestionado en los últimos meses por la falta de un estilo futbolístico dominante, a pesar de mantener resultados competitivos. Sin embargo, para el expeleador ruso, el problema va más allá del planteamiento táctico y apunta directamente a la gestión del vestidor.

Real Madrid pasa por una etapa de transición | AP

Khabib, quien presume victorias ante figuras históricas de las artes marciales mixtas como Conor McGregor y Dustin Poirier, ha demostrado en diversas ocasiones su cercanía con el futbol europeo, por lo que su opinión tuvo un impacto considerable en el debate sobre la salida del estratega español.

El Real Madrid inicia una nueva etapa

La directiva del Real Madrid anunció oficialmente la salida de Xabi Alonso mediante un comunicado en el que calificó la decisión como una “separación de mutuo acuerdo”. No obstante, esta versión contrasta con los rumores que señalaban un desgaste en la relación entre el entrenador, la plantilla y la cúpula del club en las semanas previas.

Álvaro Arbeloa es el nuevo técnico del Real Madrid | AP

Tras la salida del técnico, Álvaro Arbeloa, exjugador del conjunto blanco, asumió la dirección técnica de manera interina hasta el final de la temporada. El exdefensor dirigió su primer entrenamiento este martes y se mostró comprometido con la responsabilidad de liderar a uno de los clubes más importantes del futbol mundial.

El Real Madrid afronta ahora un periodo de incertidumbre deportiva, con la misión de recomponer el rumbo en medio de cuestionamientos internos y externos. Mientras tanto, las declaraciones de Khabib Nurmagomedov continúan alimentando el debate sobre si el verdadero problema del club está en el banquillo o dentro del vestidor.