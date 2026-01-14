Jonathan Gómez, el mexicano que eliminó al Real Madrid con el Albacete

De la mano de un mexicano, Albacete dio uno de las más grandes sorpresas en la historia de la Copa del Rey, eliminando al Real Madrid en lo que significó la presentación de Álvaro Arbeloa en el banquillo merengue. Jefté Betancor fue la figura del encuentro con un doblete que firmó el triunfo 3-2 en el último minuto de partido. Además, Jonathan Gómez un futbolista con ascendencia mexicano tuvo participación en el encuentro.

Real Madrid sigue sin levantar. Luego de la derrota ante Barcelona en la Final de la Supercopa de España, la directiva merengue decidió se despidió de Xabi Alonso como director técnico, pero su reemplazo empezó su gestión de la peor manera y con un fracaso mayúsculo para el club esta temporada. Por su parte el Albacete vive uno de los más grandes momentos de su historia.

Eliminaron al Real Madrid | AP

De la mano de un mexicano

Jonathan Gómez tuvo participación en el encuentro ante Real Madrid. El futbolista nacido en Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana, disputó 16 minutos entrando de cambio al minuto 74, reemplazando a Dani Bernabéu. Aunque no tuvo incidencias en los goles ni a favor ni encontra, si festejó con sus compañeros y buscará ser clave para su equipo en los Cuartos de final.

Cabe destacar que, el joven futbolista de 22 años lleva ya cuatro años en el futbol europeo tras fichar con la categoría B de la Real Sociedad en el 2022, tras su paso por el futbol estadounidense. Aunque en el 2024 dejó España para fichar con PAOK, pero la temporada pasada regresó al futbol ibérico para jugar en préstamo con el Albacete.

Con el conjunto de segunda división, el mexicoamericano suma 17 partidos disputados en la presente temporada. Además, ha tenido actividad en otros tres partidos de la Copa del Rey, incluyendo el ya mencionado ante los merengues.

Llegó a Albacete el año pasado | @jonathang_42

Se alistan para los Cuartos de Final

Ahora, Gómez y el Albacete se alistan para regresar a la actividad en la liga de segunda división en la que marchan en la posición 17. Su próximo partido será de locales ante Cáliz el domingo 18. En cuanto a la Copa, el equipo regresará a la acción entre el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de febrero. El rival aún no se da a conocer.