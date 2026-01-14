Las peores humillaciones del Real Madrid ante equipo de categorías inferiores

Desde 1997 hasta el 2025, el equipo del Real Madrid muchas veces no ha logrado imponer el respeto que un club de su índole debería, pues al contrario, muchas veces han sufrido descalabros ‘vergonzosos’ que han puesto al equipo en la mira mundial, caso de ello su reciente eliminación en la Copa del Rey a manos del Albacete.

Equipo de Albacete I AP

¿Cuáles han sido las peores derrotas del Real Madrid?

A lo largo de su historia de 123 años, la afición blanca recuerda en particular ciertos descalabros que hicieron al equipo burla internacional, una de ellas su caída ante el Alavés en la Copa del Rey temporada 1997/98, cuando el equipo del Madrid quedó 2-2 pero siendo eliminado por goles de visitante en los Octavos de Final.

Para la temporada 2004, una de las mayores sorpresas en el futbol internacional fue la caída del Real Madrid a mano de los Pumas de México, esto después de que el equipo universitario fuera invitado a jugar la Copa Santiago Bernabéu. Los entonces dirigidos por Hugo Sánchez, se impusieron como visitantes 0-1.

Albacete en Copa del Rey I AP

Casi 10 años después, los Merengues volvieron a sufrir otro vergonzoso momento al ser derrotados ante el Alcorcón; el Real Madrid perdió en la ida 4-0 y en la vuelta apenas y pudieron recortar las distancias con un 1-0 final.

Una de las derrotas más recientes ocurrió en el año de 2020, cuando el Madrid entonces dirigido por Zinedine Zidane, fueron llevados al límite por el Alcoyano, quien en su casa se impuso 2-1.

Finalmente, el último descalabro que sufrió el conjunto Merengue sucedió en la temporada 25/26, esto luego de perder a manos del Albacete, con un apretado e impresionante marcador de 3-2.

El equipo llegó al encuentro de Copa con una reciente derrota, cortesía del odiado rival, FC Barcelona en la Supercopa, además de tener un repentino cambio de técnico, pues tras caer ante los culés, Xabi Alonso, fue destituido de su cargo, dejando así a Álvaro Arbeloa como responsable.

Derrota del Madrid I AP

Todos los equipos de categoría inferior que eliminaron al Madrid en Copa del Rey:

Real Betis (2ª) 1931

Deportivo (2ª) 1932

Deportivo (2ª) 1971

Tenerife (2ª) 1976

Alavés (2ª) 1998

Toledo (2ªB) 2000

Real Valladolid (2ª) 2005

Real Unión (2ªB) en 2008

Alcorcón (2ªB) en 2009

Cádiz (2ªB) en 2015

Alcoyano (2ªB) en 2021

Albacete (2ª) en 2026