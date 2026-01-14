Sadio Mané lleva a Senegal a la Final de la Copa Africana tras eliminar a Egipto de Mohamed Salah

Sadio Mané disparó desde fuera del área para mandar a Senegal a la Final de la Copa Africana de Naciones. Con un marcador de 1-0, los dirigidos por Pape Thiaw eliminaron a Egipto para llegar al duelo por el título continental.

Festejo | AP

¿Cómo fue el triunfo de Senegal sobre Egipto?

Senegal esperará a su rival de la llave que enfrenta a Nigeria y al anfitrión Marruecos. Los de Thiaw irán con la motivación generada por eliminar a uno de los candidatos naturales en el torneo como Egipto, que cuenta con figuras como Omar Marmoush y Mohamed Salah.

El partido fue en su mayoría parejo y con pocas opciones de gol. Al minuto 78, Sadio Mané encontró el rebote y disparó desde fuera del área para anotar el gol que significó la eliminación de su excompañero en el Liverpool, Mohamed Salah.

Egipto mantenía una racha invicta en el torneo, con solo un empate durante la Fase de Grupos del torneo. La victoria de Senegal toma todavía más valor al cortar el ritmo de la Selección que lidera Mohamed Salah.

Festejo | AP

La estrategia de Pape Thiaw neutralizó los circuitos ofensivos egipcios mediante una presión alta y escalonada en el medio campo. Esta disciplina táctica resultó fundamental para mantener el cero en el arco durante los 90 minutos.

Tras el silbatazo final, la celebración en el vestidor senegalés reflejó la importancia de superar un obstáculo de tal magnitud deportiva. El plantel se siente capaz de repetir la gloria alcanzada en ediciones previas gracias a su equilibrio entre juventud y experiencia.

Mané, el líder de Senegal

A pesar de los años, Mané conserva esa capacidad de aparecer en momentos decisivos para resolver partidos sumamente trabados. Su liderazgo será el motor principal para buscar el campeonato en territorio marroquí.

Por su parte, el fracaso de Egipto abre un periodo de reflexión profunda sobre el futuro de su dirección técnica actual. El equipo de Salah no pudo concretar sus pocas aproximaciones y pagó caro el descuido defensivo al cierre del juego.