Como 1907 vs AC Milan: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Serie A?

La actividad en el futbol europeo no se detiene y esta semana hubo doble fecha para algunos clubes en Italia. Inter, Napoli, AC Milan y Bologna disputarán la Jornada 16 de la Temporada 2025-26 de la Serie A, luego de que en diciembre estuvieron en Arabia Saudita por la Supercopa de Italia.

En el caso de los Rossoneri, visitan a Como 1907 con el objetivo de reencontrarse con el triunfo y recuperar el terreno perdido en la clasificación. El equipo de Massimiliano Allegri viene de dos empates consecutivos 1-1 contra Genoa y Fiorentina -equipos en zona de descenso- y con ello se alejó a más de dos puntos de Inter.

En cuanto al conjunto de Cesc Fábregas, este partido también será clave para sus aspiraciones. De momento, el conjunto de Lombardía se encuentra en el sexto puesto de la clasificación, por lo que tiene el boleto a Conference League. Sin embargo, necesita ganar para poner distancia de dos triunfos sobre Atalanta en el séptimo puesto.

Christian Pulisic ante David De Gea en el partido de Milan contra Fiorentina | AP

Como 1907 llega a este compromiso con cuatro juegos sin derrota en la Serie A, además que en el Stadio Giuseppe Sinigaglia no ha perdido un solo partido en esta campaña, con el empate 1-1 como su más reciente resultado. Mientras que el Milan, a pesar de sus dos empates consecutivos, mantiene una racha 14 juegos sin derrota, ya que no pierde desde la Jornada 1 contra Cremonese.

Historial entre AC Milan y Como 1907 en la Serie A

En 34 compromisos, los Rossoneri presumen 19 victorias, por apenas cinco de los lombardos y diez empates. Mientras que del 2000 a la fecha, estos dos equipos solo se han enfrentado en cuatro ocasiones y todas finalizaron con victoria para AC Milan, que marcó ocho goles y permitió apenas tres.

Pulisic en el partido contra Fiorentina el fin de semana | AP

La temporada pasada, el conjunto milanés ganó los dos partidos con marcador 2-1, de visitante en la Jornada 19 y de local en la Fecha 29. En el partido celebrado en Como, Assane Diao adelantó a los locales al minuto 60, pero en cinco minutos Theo Hernández (71') y Rafael Leao (76') le dieron la vuelta al marcador.

Mientras que en el compromiso en San Siro, Lucas Da Cunha hizo el primero de Como 1907 en el primer tiempo, pero en la segunda mitad los rojinegros firmaron la remontada. Christian Pulisic y Tijjani Reijnders fueron los autores de los goles en aquel compromiso.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Fecha : Jueves 15 de enero de 2026

: Jueves 15 de enero de 2026 Horario : 13:45 horas (tiempo del centro de México)

: 13:45 horas (tiempo del centro de México) Sede : Stadio Giuseppe Sinigaglia

: Stadio Giuseppe Sinigaglia Transmisión: ESPN y Disney+