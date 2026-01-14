Arsenal vence a Chelsea de visita y toma ventaja en la Semifinal de la Carabao Cup

A un paso de la Final. A pesar de una gran actuación de Alejandro Garnacho, el Arsenal tomó ventaja en la Semifinal de Ida de la Carabao Cup ante Chelsea. En el duelo entre equipos londinenses, los Gunners se llevaron la ventaja y están cada vez más cerca de su primer título en la competencia desde 1992–93.

El equipo de Mikel Arteta aprovechó los errores del portero rival para tomar una ventaja de dos goles previo a los 50 minutos de juego. Aunque los Blues respondieron con una dos anotaciones de Alejandro Garnacho, el equipo no pudo evitar la derrota.

Vencieron al Chelsea | AP

Errores de Robert Sánchez

El Arsenal tomó ventaja tras sólo siete minutos de partido. El defensor Ben White puso el 0-1 en el partido luego de que el portero rival abanicara un intento de despeje en un tiro de esquina. El lateral de los Gunners simplemente tuvo que poner la cabeza para adelantar a su equipo.

Ya en la segunda parte, el guardameta volvió a equivocarse. Sánchez no pudo cortar un centro raso del propio White, dejando la esférica sobre la línea de gol. Fue entonces que apareció el sueco Viktor Gyökeres para aumentar la ventaja.

Aprovecharon los errores | AP

Doblete de Garnacho

A pesar de la ventaja de dos goles de los Gunners, los Blues respondieron con dos anotaciones del argentino Alejandro Garnacho. El primer tanto vino siete minutos después del gol de Gyökeres ilusionando a los aficionados con una posible remontada.

Ya en el 87, el ex de Manchester United marcó su doblete, desafortunadamente para el Chelsea, el tanto llegó 17 minutos después de que Martín Zubimendi pusiera el 1-3 en el partido. Ante esto, el tanto de Garnacho sirvió para volver a recortar distancias.

Marcó dos goles pero no fue suficiente | AP

Estos dos equipos se verán las caras en el partido de Vuelta el próximo 3 de Febrero en un partido que se llevará a cabo en el Emirates Stadium, casa del Arsenal. Ambos equipos equipos buscan el pase a la final donde se enfrentarán al ganador de la serie entre Manchester City y Newcastle.